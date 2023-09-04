Стало известно, кто стал новым инвестором "Металлиста 1925 года"

"Для "Металлиста 1925" поддержка от Владимира Носова чрезвычайно важна. Клуб, который постепенно развивался, от любительского чемпионата Украины до сильнейшего дивизиона отечественного футбола - мог прекратить свое существование. Когда ежедневно прилетают ракеты - подобная поддержка чрезвычайно ценна. Поэтому, учитывая наш запрос, от топ-менеджмента "Металлиста 1925" и АЭС Group, Владимир Носов решил поддержать клуб, став его новым инвестором", - рассказал исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин.

Сам бизнесмен признался, что не мог смотреть, как Харьков останется без футбола.

"Мне хотелось поддержать родной город и его команду, кроме того, я получил десятки обращений в социальных сетях от болельщиков с просьбой спасти команду. Мечтаю, чтобы, несмотря на войну, украинский дух не угасал, а спорт продолжал развиваться. Поэтому премьер-лиге быть, а "Металлисту 1925 года" желаю набраться сил и продолжать задавать уровень в турнирной таблице", - прокомментировал Владимир Носов.

WhiteBIT уже является официальным партнером Национальной сборной Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и турецкого "Трабзонспор".

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, компания родом из Украины, основанная в 2018 году.

На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира.