Новим головою правління "Укренерго" став Віталій Зайченко: що про нього відомо

"Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила нового голову правління. Ним став чинний член правління компанії, директор з управління ОЕС України - Віталій Зайченко", - ідеться в повідомленні компанії.

Кандидатуру Зайченка одноголосно підтримали всі сім членів наглядової ради. Зайняти посаду він зможе з 1 липня.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, перед керівництвом компанії стоїть завдання підготувати Україну до чергової зими в умовах війни з Росією.

Водночас голова наглядової ради Єппе Кофод зазначив, що обрання нового голови правління відбулося з дотриманням прозорої конкурентної процедури.

"Нашою спільною метою був пошук кандидата, який зможе найефективніше забезпечити досягнення стратегічних цілей компанії, і водночас володіє необхідними знаннями та професійним досвідом для роботи в умовах війни та російських атак на українську енергосистему", - розповів він.

Що відомо про Зайченка

Віталій Зайченко розпочав кар'єру в "Укренерго" ще в 1990-х роках, пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України, яким він став 2015 року. З початком повномасштабного вторгнення Росії його досвід допоміг перевести енергосистему країни в ізольований режим, а потім - успішно синхронізувати її із загальноєвропейською мережею ENTSO-E.

Він разом із командою диспетчерів допоміг зберегти стабільне управління українською енергосистемою в умовах масштабних ракетних обстрілів з боку РФ, спрямованих на об'єкти генерації та лінії електропередачі.