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Новым главой правления "Укрэнерго" стал Виталий Зайченко: что о нем известно

Фото: Виталий Зайченко (facebook.com/npcukrenergo)
Автор: Иван Носальский

Наблюдательный совет "Укрэнерго" избрал нового главу компании. Им стал Виталий Зайченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.

"Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил нового главу правления. Им стал действующий член правления компании, директор по управлению ОЭС Украины - Виталий Зайченко", - сказано в сообщении компании. 

Кандидатуру Зайченко единогласно поддержали все семь членов наблюдательного совета. Занять должность он сможет с 1 июля. 

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, перед руководством компании стоит задача подготовить Украину к очередной зиме в условиях войны с Россией. 

При этом глава наблюдательного совета Йеппе Кофод отметил, что избрание нового главы правления прошло с соблюдением прозрачной конкурентной процедуры. 

"Нашей общей целью был поиск кандидата, который сможет наиболее эффективно обеспечить достижение стратегических целей компании, и при этом обладает необходимыми знаниями и профессиональным опытом для работы в условиях войны и российских атак на украинскую энергосистему", - рассказал он. 

Что известно о Зайченко

Виталий Зайченко начал карьеру в «Укрэнерго» еще в 1990-х годах, пройдя путь от инженера до главного диспетчера объединенной энергосистемы Украины, которым он стал в 2015 году. С началом полномасштабного вторжения России его опыт помог перевести энергосистему страны в изолированный режим, а затем - успешно синхронизировать ее с общеевропейской сетью ENTSO-E.

Он вместе с командой диспетчеров помог сохранить стабильное управление украинской энергосистемой в условиях масштабных ракетных обстрелов со стороны РФ, направленных на объекты генерации и линии электропередачи.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Владимира Кудрицкого уволили с должности главы правления НЭК "Укрэнерго".

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Укрэнерго