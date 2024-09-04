Новим головою Мінветеранів може стати заступниця міністра оборони, - джерело

Заступницю міністра оборони Наталю Калмикову можуть призначити міністром у справах ветеранів. Відповідна пропозиція обговорювалася під час засідання фракції "Слуга народу".
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СН.
За інформацією співрозмовників видання, під час засідання фракції, участь у якому брав президент України Володимир Зеленський, депутатам запропонували список для заміни тих міністрів, яких вже звільнили або планують звільнити.
Зокрема, у списку вказано, що Наталю Калмикову хочуть призначити міністром у справах ветеранів.
Варто зауважити, що міністра ветеранів України Юлію Лапутіну звільнили ще 7 лютого. З того часу обов'язки глави міністерства тимчасово виконує Олександр Порхун, який був першим заступником Лапутіної.
Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці.
Навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA (master of business administration). Завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало.
Нагадаємо, в Україні цього тижня відбуваються значні зміни у складі Кабміну.
Зокрема, сьогодні Рада підтримала звільнення міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
Детальніше про перестановки в Кабміні розповіли джерела РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.