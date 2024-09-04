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Новим головою Мінветеранів може стати заступниця міністра оборони, - джерело

Фото: Наталія Калмикова, заступник міністра оборони України (facebook.com/LobbyXua)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Заступницю міністра оборони Наталю Калмикову можуть призначити міністром у справах ветеранів. Відповідна пропозиція обговорювалася під час засідання фракції "Слуга народу".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СН.

За інформацією співрозмовників видання, під час засідання фракції, участь у якому брав президент України Володимир Зеленський, депутатам запропонували список для заміни тих міністрів, яких вже звільнили або планують звільнити.

Зокрема, у списку вказано, що Наталю Калмикову хочуть призначити міністром у справах ветеранів.

Варто зауважити, що міністра ветеранів України Юлію Лапутіну звільнили ще 7 лютого. З того часу обов'язки глави міністерства тимчасово виконує Олександр Порхун, який був першим заступником Лапутіної.

Що відомо про Калмикову

Наталія Калмикова народилася 4 лютого 1982 року у Вінниці.

Навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA (master of business administration). Завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало.

  • З 2005 по 2012 рр. - лікар-інтерн Міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Вінниця.
  • З 2007 по 2008 рр.- консультант з медичних питань представництва фірми "Алкон Фармасьютікалс Лтд" в Україні .
  • З 2008 до 2017 рр.- консультант з маркетингу ПП "Дельта Медікел".
  • З 2018 по 2021 рр. - менеджер Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим".
  • З червня по грудень 2021 року - радник з ґендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ.
  • З лютого 2022 року по вересень 2023 року - виконавчий директор Українського ветеранського фонду.
  • З 27 вересня 2023 року - заступник міністра оборони України із соціального розвитку.

Нагадаємо, в Україні цього тижня відбуваються значні зміни у складі Кабміну.

Зокрема, сьогодні Рада підтримала звільнення міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина та віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Детальніше про перестановки в Кабміні розповіли джерела РБК-Україна.

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