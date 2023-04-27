На нових супутникових знімках Маріуполя можуть бути могили окупантів, - радник мера

Нові супутникові знімки, які показали Google Maps, можуть зображати могили окупантів. Однак цю версію ще потрібно опрацювати, аби встановити кількість поховань та час, коли вони були зроблені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі "Радіо Свобода".

"Це точно не співпадає по часу з періодом ексгумації. Це точно не співпадає з періодом, коли окупанти збирали трупи по вулицях. Це набагато раніше. Можливо, в нас є і така гіпотеза, це можуть бути могили не маріупольців. Тому що росіяни мали десь ховати своїх вбитих окупантів. І цілком можливо, що це воно", - припустив Андрющенко.

За його словами, щоб з’ясувати деталі для цього знадобиться щонайменше тиждень. Він також розповів, що з середини минулого року кладовище, на якому виявили нові поховання, було зачинене для відвідування і охоронялося окупаційною армією.

"Однак час, коли були зроблені супутникові знімки, не співпадає з періодами, які дали би можливість ідентифікувати поховання як кладовища із загиблими маріупольцями", - зазначив Андрющенко.

Він пояснив, що в Мангуші поховано в подібних похованнях приблизно 4 тисячі людей, а це поховання принаймні візуально більше.

"На сьогодні ми не можемо сказати точно, коли з’явилося це поховання. Точно знаємо, що це поховання не робили наші комунальники, не робила українська влада. Це поховання з’явилося вже за період контролю російською стороною, за період контролю окупантами. Хто похований, скільки поховано - на сьогодні ми сказати не можемо", - додав Андрющенко.

Як зазначається, раніше Андрющенко вказував, що оновлені фото окупованого Маріуполя в Google Maps, судячи з руйнувань, зроблені в різні дати після середини березня 2022-го

Нагадаємо, нещодавно були оновлені карти по Маріуполю в GoogleMaps. На супутникових знімках зафіксовані руйнування, які спричинені внаслідок бомбардувань військами РФ.

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