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У Маріуполі виявили нові масові поховання

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Маріуполь, Середа 26 квітня 2023 12:35
У Маріуполі виявили нові масові поховання Фото: у Маріуполі виявили нові масові поховання (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Google оновив карти по Маріуполю в GoogleMaps. На супутникових знімках видно масштабні руйнування у місті, а також нові масові поховання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Розбомблений Драматичний театр ще до розбору завалів та з надписом "Діти". Маріуполь в ранах перед демонтажем. Судячи по істроії руйнувань - фото зі спутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року", - написав Андрющенко.

"Ми детально пропрацьовали карту всіх кладовищ. Та знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар). Сектори по розміру візуально більші за братські могили у с. Виноградне або с. Мангуш", - додав радник мера.

Він зазначив що Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів.

"Кого поховано та в який період на зараз невідомо. Будемо намагатись з’ясувати, наскільки це можливо", - пояснив Андрющенко.

Також він наголосив, що вся істина буде встановлена остаточно після деокупації Маріуполя. Тому не треба знижувати активність моніторингу та отримання інформації про злочини росії в Маріуполі ані на хвилину. Допоки останнього злочинця окупантів не буде покарано.

Фото: у Маріуполі виявили нові масові поховання (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, що "вагнерівці" зізналися у масових вбивствах дітей.

Також раніше ми писали про те, що Україна ідентифікувала понад 90 росіян, причетних до злочинів в Бучі.

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