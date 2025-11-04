Нових членів ЄС можуть поставити на "випробувальний термін" на кілька років , - FT

Нових країн-членів ЄС можуть поставити на "випробувальний термін" на кілька років та виключити з блоку у разі відступу від демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як зазначає видання, така ініціатива зʼявилася на тлі побоювань про те, що нові члени будуть наслідувати Угорщину після вступу до ЄС.

FT нагадало, що підштовхнута повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році та бажанням залучити до свого складу решту західнобалканських країн, Європейська комісія відновила процес розширення, який був призупинений на понад десятиліття.

Попри те, що Єврокомісія підтримує розширення регіонального впливу ЄС, кілька столиць проти того, аби Україна, Молдова та західні Балкани потенційно порушували правила блоку щодо демократії, свободи ЗМІ та незалежності судової влади після вступу до блоку, а також вступали в союз з Росією.

"Я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, які потім будуть активними через п'ять, десять або п'ятнадцять років", - наголосила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

За її словами, Єврокомісія опрацьовує такі ідеї, як "перехідний період, свого роду випробувальний термін, запобіжні заходи". Вони перебувають на ранній стадії.

"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися", - зазначила Кос.

Для чого потрібен випробовувальний термін

Сьогодні Єврокомісія опублікувала щорічний огляд прогресу країн-кандидатів, серед яких Україна та Молдова, а Чорногорія була визнана країною, яка найкраще просувається у проведенні необхідних реформ для вступу до блоку.

Водночас Кос визнала, що столиці країн ЄС набагато обережніше ставляться до прийняття нових членів, ніж це можна було б припустити з їхніх публічних заяв про підтримку.

Видання зазначає, що таке ставлення значною мірою зумовлене досвідом блоку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який неодноразово пом'якшував санкції проти Росії, виступав проти будь-якої військової допомоги Україні та ставав дедалі більш авторитарним у своїй країні, попри спроби Брюсселя чинити на нього тиск, утримуючи кошти ЄС.

Кос додала, що Єврокомісія працює над пропозиціями, які передбачають посилення гарантій верховенства права та створення більш ефективних механізмів призупинення прав або пільг у разі порушення основних цінностей.

Вона зазнала, що країна може бути виключена з блоку у разі повторних порушень.

У звіті про розширення зазначено, що "майбутні договори про приєднання повинні містити більш суворі гарантії щодо недопущення відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання, а також вимоги до нових держав-членів щодо подальшого захисту та забезпечення незворотного характеру їхніх досягнень у сфері верховенства права.

У FT попередили, що новий підхід призведе до жорсткіших вимог до нових членів порівняно з існуючими, серед яких Угорщина, а також може викликати скарги з боку Києва та інших столиць, які хочуть приєднатися, а саме, що вони зазнають дискримінації.