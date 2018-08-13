Новичок "Реала" пропустит матч за Суперкубок УЕФА

Одриосола получил травму на тренировке

Защитник мадридского "Реала" Альваро Одриосола не сможет помочь команде в предстоящем матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико" из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Медицинское обследование выявило у испанского футболиста травму правой ноги. В ближайшее время врачи "Реала" будут наблюдать за Одриосолой, после чего смогут определить точные сроки его восстановления.

Одриосола перешел в "Реал" из "Реала Сосьедад" этим летом за 30 млн евро, подписав со "сливочными" 6-летний контракт. В прошлом сезоне испанской Примеры 22-летний защитник принял участие в 35 встречах, в которых отметился 4 результативными передачами.

Поединок за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико" состоится в среду, 15 августа, в Таллине и начнется в 22:00.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада арбитров во главе с 37-летним поляком Шимоном Марчиняком.