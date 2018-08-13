Новачок "Реала" пропустить матч за Суперкубок УЄФА

Одріосола отримав травму на тренуванні

Захисник мадридського "Реала" Альваро Одріосола не зможе допомогти команді в майбутньому матчі за Суперкубок УЄФА проти "Атлетіко" через травму, отриману на тренуванні. Про це повідомляє офіційний сайт "вершкових".

Медичне обстеження виявило у іспанського футболіста травму правої ноги. Найближчим часом лікарі "Реала" спостерігатимуть за Одріосола, після чого зможуть визначити точні терміни його відновлення.

Одріосола перейшов в "Реал" з "Реал Сосьєдад" цього літа за 30 млн євро, підписавши з "вершковими" 6-річний контракт. У минулому сезоні іспанської Прімери 22-річний захисник взяв участь в 35 зустрічах, в яких відзначився 4 результативними передачами.

Матч за Суперкубок УЄФА між "Реалом" і "Атлетіко" відбудеться в середу, 15 серпня, в Талліні і розпочнеться о 22:00.