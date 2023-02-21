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Нові землетруси у Туреччині. Загинули шестеро осіб, майже 300 постраждали

Фото: у Туреччині внаслідок нових землетрусів загинули 6 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Туреччині збільшилася кількість жертв внаслідок нових землетрусів у затоці Хатай. Влада заявляє про шість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Крім того, у Туреччині через нові підземні поштовхи отримали поранення 294 людини. З них 18 - у важкому стані.

Зазначимо, вчора в Туреччині стався землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила понад 16 кілометрів.

Турецькі ЗМІ з посилання на службу AFAD зазначає, що після потужного поштовху зафіксували 90 повторень, найбільший з них магнітудою 5,8 бала.

Нагадаємо, вчора ввечері влада Туреччини повідомляла, що внаслідок нових землетрусів загинули троє людей.

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Турция