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Новые землетрясения в Турции. Погибли шесть человек, почти 300 пострадали

Фото: в Турции в результате новых землетрясений погибли 6 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции увеличилось количество жертв в результате новых землетрясений в заливе Хатай. Власти заявляют о шести погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Кроме того, в Турции из-за новых подземных толчков получили ранения 294 человека. Из них 18 - в тяжелом состоянии.

Отметим, вчера в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в заливе Хатай. Глубина землетрясения составила более 16 км.

Турецкие СМИ со ссылки на службу AFAD отмечает, что после мощного толчка зафиксировали 90 повторений, самый большой из них магнитудой 5,8 балла.

Напомним, вчера вечером власти Турции сообщали, что в результате новых землетрясений погибли три человека.

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Турция