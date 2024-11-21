Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні

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Кому доступна відстрочка через "Резерв+" та як оформити

З листопада з'явилася можливість оформити онлайн відстрочку від мобілізації. Спочатку послуга була доступна для двох категорій - осіб з інвалідністю (за наявності пенсійного посвідчення) та студентів/аспірантів/докторантів.

Особи з інвалідністю можуть оформити відстрочку на рік (поки діє пенсійне посвідчення). Студенти, аспіранти та докторанти - до кінця воєнного стану та мобілізації.

Напередодні додали ще один тип відстрочки - для багатодітних батьків. Однак тут є нюанс. На даний момент послугою через "Резерв+" можуть скористатися батьки 3 та більше неповнолітніх дітей, народжених в одному шлюбі.

Справа в тому, що поки що сюди підтягуються дані лише з реєстру багатодітних сімей. Тому якщо є три дитини в різних шлюбах, відстрочку доведеться оформляти через ТЦК. Втім, надалі функціонал додатку розширять на всіх багатодітних батьків.

Щоб отримати відстрочку через "Резерв+", треба авторизуватись у додатку та надіслати запит. Система перевірить, чи є право на відстрочку, і якщо є, то в електронному військово-обліковому документі відобразиться новий статус. Весь процес, за словами представників Міноборони, займає лічені хвилини.

Електронні відстрочки оформили понад 150 тисяч українців.

Плюс дві категорії: хто ще отримає відстрочку

Цього тижня питання, пов'язані із відстрочками, виносили на голосування Верховної Ради. Зокрема, було ухвалено законопроект №12104 у редакції профільного комітету з оборони та національної безпеки.

Відповідно до ч.3 ст. 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, брат чи сестра) загинули або зникли безвісти на війні за особливих обставин.

Зазначимо, попередня редакція також звільняла родичів загиблих чи зниклих безвісти від мобілізації. Але тепер з'явилася приписка "за особливих обставин". Це означає, що статус зниклого безвісти надаватимуть з моменту подання заяви про зникнення. Тобто для підтвердження статусу не потрібне рішення суду. Достатньо документації з відповідного Єдиного реєстру.

Також відстрочку від мобілізації отримали особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Тут йдеться про цивільних, які пройшли російський полон. Такі особи можуть бути призвані на військову службу лише у добровільному порядку.

Фото: цивільні, які пройшли полон, отримають відстрочки (Getty Images)

Крім того, ухвалений законопроект №11531 розширює перелік обставин для звільнення чинних військовослужбовців.

Тепер за сімейними обставинами звільнитися зможуть ті, у кого на війні загинув або зник безвісти неповнорідний брат/сестра, або йому/їй посмертно присвоєно звання Героя України за мужність під час Революції Гідності.

Раніше неповнорідні брати/сестри не входили до цього переліку. Нагадаємо, такий самий порядок діє, якщо загинули чи зникли безвісти чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати чи повнорідний брат/сестра.

Законопроекти ще має підписати президент України.

Як на відстрочки вплине ліквідація МСЕК

Цього тижня перше читання пройшов законопроект №12178 щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Який також передбачає зміни щодо відстрочок від мобілізації.

Нинішню систему замінять "оцінкою повсякденного функціонування особистості". А функції МСЕК перейдуть на експертні комісії при кластерних та надкластерних лікарнях.

Серед іншого, вносяться зміни до закону про мобілізацію, які стосуються заміни поняття "висновок МСЕК" на "висновок експертної команди щодо оцінки повсякденного функціонування особистості".

Наприклад, такий висновок буде необхідний, щоб встановити право на відстрочку від мобілізації (за наявності хворої дружини (чоловіка), дитини, свого батька чи матері (батька чи матері дружини/чоловіка), а також члена сім'ї другого ступеня спорідненості з І чи ІІ групою інвалідності).

Водночас, нові експертні команди не можуть встановлювати потребу постійного догляду за особою.

Експертні команди зобов'язані протягом 7 днів повідомити ТЦК про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, визнаних особами з інвалідністю, та про зміну групи.

Новий закон має набути чинності з 1 січня 2025 року, якщо встигне пройти друге читання та його підпише президента.

Особи з інвалідністю без терміну повторного огляду проходитимуть оцінку за власним бажанням або за рішенням суду. Тим, хто не зміг пройти вчасно, термін інвалідності продовжується до оцінки, але не більше, ніж до закінчення 6-місячного терміну з дня створення експертних команд за місцем проживання (перебування).

До експертних команд увійдуть лікарі та фахівці з реабілітації, які відповідають кваліфікаційним вимогам МОЗ та здійснюють медичну практику.

Не зможуть працювати в експертних командах ті, хто очолював МСЕК, є фігурантами корупційних дід, мають судимість за навмисне правопорушення (незалежно від зняття чи погашення судимості).

СЗЧ готові пробачити, але є умова

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект №12095. Він стосується військовослужбовців, які вперше пішли у СЗЧ або дезертували з місця проходження служби.

Якщо вони добровільно повернуться не пізніше 1 січня 2025 року та висловлять готовність продовжити службу, то командир частини протягом 72 годин поновлює виплату грошового та інших видів забезпечення. Також з моменту продовження служби відновлюються всі пільги та гарантії.

При цьому відкриття справ за ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби) та ст. 408 (дезертирство) не є підставою для відмови у продовженні служби та дії контракту.

З дня ухвалення командиром рішення про зупинення служби до дня її продовження виплати недоотриманого грошового забезпечення, поширення пільг та соціальних гарантій не здійснюються.

Закон ще має підписати президент України.

Окремий реєстр для військових та Military ID

Перше читання пройшов законопроект №12066 про створення Реєстру військовослужбовців та присвоєння військовим Military ID. Це окремий реєстр, який доповнить чинний "Оберіг".

Законопроект також передбачає, що результати медоглядів на придатність до служби вноситимуться до "Оберігу" не вручну співробітниками ТЦК, а шляхом автоматичного обміну даними з Електронної системи охорони здоров'я.

Фото: для військових запустять окремий реєстр (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Щодо окремого реєстру для військових, то, як пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, необхідність у ньому виникла після запуску додатка "Армія+".

"Єдиний державний реєстр військовослужбовців має спростити життя наших захисників. Він стане основою для надання всіх цифрових послуг для військовослужбовців, зокрема через додаток "Армія+", - написала вона у Facebook.

Новий реєстр зберігатиме необхідну інформацію про військовиого в одному місці та зможе швидко надавати її за запитом з інших реєстрів.

Зібрані в реєстрі дані не будуть містити чутливих деталей.

Туди вноситимуться ПІБ, стать, дата народження, ІПН, номер запису в Єдиному демографічному реєстрі, статус військовослужбовця, унікальний електронний ідентифікатор.

Інформація для цього Реєстру військовослужбовців отримуватиметься шляхом обміну даними з реєстром "Оберіг". Передача даних у частині Military ID та статусу здійснюватиметься лише для надання електронних публічних послуг, у тому числі адміністративних та соціальних самим військовим та членам їхніх сімей.

Органи військового управління, військові частини, військові виші, навчальні центри тощо протягом трьох місяців з дня набрання чинності закону повинні будуть подати відомості про військовослужбовців на обліку. Але документ ще має пройти друге читання.

"Бусифікації" кінець? Які ще зміни на підході

Президент Володимир Зеленський анонсував нову систему контрактів, щоб мотивувати українців віком до 25 років (не досягли віку мобілізації) вступати на військову службу .

"Не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми повинні поступово переходити до формування армії переважно завдяки контрактам, а не мобілізації", - заявив він.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, пропозиції щодо реформи системи мобілізації є, наприклад, робота з українцями за кордоном, рекрутингові центри та подальша цифровізація.

"Зараз для нас важливим є пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (питання "бусифікації", коли українських чоловіків затримують і примусово доставляють до ТЦК, - ред.)", - сказав він і додав, що реформу запропонує Кабмін.

Щодо "юридичного казусу", через який під мобілізацію потрапляли обмежено придатні до 25 років, ситуація досі не прояснилася. Законопроект 11379-д уже більше місяця чекає на підпис президента.

Перед фінальним голосуванням профільний комітет вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла демобілізувати чоловіків 18-25 років, яких встигли мобілізувати. Щоб виправити ситуацію, було подано законопроект №12147 про право на звільнення обмежено придатних до 25 років, однак ухвалено його не буде.

Напередодні комітет підтримав позицію Міноборони, яка полягає в тому, що реалізація такої пропозиції знизить укомплектованість ЗСУ та інших формувань, що поставить під загрозу виконання завдань на фронті.

З початку запуску системи переведень між підрозділами за допомогою "Армія+" погоджено понад 500 таких переведень. Додатком скористалися 410 тисяч військових, через нього опрацьовано 25 тисяч рапортів. Тепер функціонал "Армія+" має поширитися на всі Сили оборони, включаючи СБУ та Нацгвардію.

А вже наступного року можуть скасувати денну форму для аспірантів-контрактників. Наразі вона дає право на відстрочку. Позиція освітнього комітету - протягом останніх 2,5 року аспірантура служила способом уникнути мобілізації.

Окрім того, з 1 грудня поновиться бронювання працівників критичних підприємств. Але лише через портал "Дія". Скористатися послугою зможуть компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами. Влада вирішила відмовитися від паперового процесу.

При підготовці тексту використовувалися: законопроекти №12104, 11531, 12178, 12095, 12066, заяви президента Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова, заступника міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.