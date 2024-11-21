Новые отсрочки, МСЭК и реестр для военных. Как изменится мобилизация в Украине

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Кому доступна отсрочка через "Резерв+" и как оформить

С ноября появилась возможность онлайн оформить отсрочку от мобилизации. Сначала услуга была доступна для двух категорий - людей с инвалидностью (при наличии пенсионного удостоверения) и студентов/аспирантов/докторантов.

Люди с инвалидностью могут оформить отсрочку на год (пока действует пенсионное удостоверение). Студенты, аспиранты и докторанты - до конца военного положения и мобилизации.

Накануне добавили еще один тип отсрочки - для многодетных родителей. Однако здесь есть нюанс. На данный момент услугой через "Резерв+" могут воспользоваться отцы 3 и больше несовершеннолетних детей, рожденных в одном браке.

Дело в том, что пока сюда подтягиваются данные только из реестра многодетных семей. Поэтому если есть три ребенка в разных браках, отсрочку придется оформлять по-старому через ТЦК. Впрочем, в дальнейшем функционал приложения расширят на всех многодетных родителей.

Чтобы получить отсрочку через "Резерв+", нужно авторизоваться в приложении и отправить запрос. Система проверит, есть ли право на отсрочку, и если есть, то в электронном военно-учетном документе отразится новый статус. Весь процесс, по заявлению представителей Минобороны, занимает считанные минуты.

Электронные отсрочки оформили свыше 150 тысяч украинцев.

Плюс две категории: кто еще получит отсрочку

На этой неделе вопросы, связанные с отсрочками, выносили на голосование Верховной Рады. В частности, был принят законопроект №12104 в редакции профильного комитета по обороне и национальной безопасности.

Согласно ч.3 ст. 23 "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) погибли или пропали без вести на войне при особых обстоятельствах.

Отметим, предыдущая редакция тоже освобождала родственников погибших или пропавших без вести от мобилизации. Но теперь появилась приписка "при особых обстоятельствах". Это означает, что статус пропавшего без вести будут присваивать с момента подачи заявления об исчезновении. То есть для подтверждения статуса не нужно решение суда. Достаточно документации из соответствующего Единого реестра.

Также отсрочку от мобилизации получили лица, в отношении которых установлена факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Здесь речь идет о гражданских, которые прошли российский плен. Такие люди могут быть призваны на военную службу только в добровольном порядке.

Фото: гражданские, которые прошли плен, получат отсрочки (Getty Images)

Кроме того, принятый законопроект №11531 расширяет перечень обстоятельств для увольнения действующих военнослужащих.

Теперь по семейным обстоятельствам уволиться смогут те, у кого на войне погиб или пропал без вести неполнородный брат/сестра (один общий родитель), или ему/ей посмертно присвоено звание Героя Украины за мужество во время Революции Достоинства.

Ранее неполнородные братья/сестры не входили в этот перечень. Напомним, такой же порядок действует, если погибли или пропали без вести муж, жена, сын, дочь, отец, мать или полнородный брат/сестра.

Законопроекты еще должен подписать президент Украины.

Как на отсрочки повлияет ликвидация МСЭК

На этой неделе первое чтение прошел законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Который также предусматривает изменения по отсрочкам от мобилизации.

Нынешнюю систему заменят "оценкой повседневного функционирования личности". А функции МСЭК перейдут на экспертные комиссии при кластерных и надкластерных больницах.

Среди прочего, вносятся изменения в закон о мобилизации, которые касаются замены понятия "заключение МСЭК" на "заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности".

Например, такой вывод будет необходим, чтобы установить право на отсрочку от мобилизации (при наличии больной жены (мужа), ребенка, своего отца или матери (отца или матери жены/мужа), а также члена семьи второго степени родства с I или II группой инвалидности).

В то же время новые экспертные команды не могут устанавливать потребность постоянного ухода за лицом.

Экспертные команды обязаны в течение 7 дней уведомить ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, признанных лицами с инвалидностью, и об изменении группы.

Новый закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года, если успеет пройти второе чтение и его подпишет президента.

Лица с инвалидностью без срока повторного осмотра будут проходить оценку по собственному желанию или по решению суда. Тем, кто не смог пройти вовремя, срок инвалидности продлевается до оценки, но не более чем до истечения 6-месячного срока со дня создания экспертных команд по месту жительства (пребывания).

В экспертные команды войдут врачи и специалисты по реабилитации, которые отвечают квалификационным требования Минздрава и осуществляют медицинскую практику.

Не смогут работать в экспертных командах те, кто возглавлял МСЭК, являются фигурантами коррупционных дед, имеют судимость за умышленное правонарушение (независимо от снятия или погашения судимости).

"Самоволку" готовы простить, но есть условие

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект №12095. Он касается военнослужащих, которые впервые ушли в "самоволку" или дезертировали с места прохождения службы.

Если они добровольно вернутся не позже 1 января 2025 года и выразят готовность продолжить службу, то командир части в течение 72 часов возобновляет выплату денежного и других видов обеспечения. Также с момента продления службы возобновляются все льготы и гарантии.

При этом открытие дел по ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и ст. 408 (дезертирство) не является основание для отказа в продлении службы и действия контракта.

Со дня принятия командиром решения о приостановке службы до дня ее продления выплаты недополученного денежного обеспечения, распространение льгот и социальных гарантий не осуществляются.

Закон еще должен подписать президент Украины.

Отдельный реестр для военных и Military ID

Первое чтение прошел законопроект №12066 о создании Реестра военнослужащих и присвоении военным Military ID. Это отдельный реестр, который дополнит действующий "Оберіг".

Законопроект также предусматривает, что результаты медосмотров на пригодность к службе будут вноситься в "Оберіг" не вручную сотрудниками ТЦК, а путем автоматического обмена данным из Электронной системы здравоохранения.

Фото: для военных запустят отдельный реестр (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Что касается отдельного реестра для военных, то, как объяснила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, необходимость в нем возникла после запуска приложения "Армия+".

"Единый государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь наших защитников. Он станет основой для предоставления всех цифровых услуг для военнослужащих, в частности, через приложение "Армия+", - написала она в Facebook.

Новый реестр будет хранить необходимую информацию о военном в одном месте и сможет быстро предоставлять ее по запросу из других реестров. Для обмена информацией внутри систем Минобороны будет применяться уникальный идентификатор Military ID.

Собранные в реестре данные не будут содержать чувствительных деталей.

Туда будут вноситься ФИО, пол, дата рождения, ИНН, номер записи в Едином демографическом реестре, статус военнослужащего, уникальный электронный идентификатор.

Информация для этого Реестра военнослужащих будет получаться путем обмена данными с реестром "Оберіг". Передача данных в части Military ID и статуса будет осуществляться только для предоставления электронных публичных услуг, в том числе административных и социальных самим военным и членам их семей.

Органы военного управления, воинские части, военные вузы, учебные центры и т.д. в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу должны будут подать сведения о военнослужащих на учете. Но документу еще предстоит пройти второе чтение.

"Бусификации" конец? Какие еще изменения на подходе

Президент Владимир Зеленский анонсировал новую систему контрактов, чтобы мотивировать украинцев младше 25 лет (не достигли возраста мобилизации) поступать на военную службу.

"Не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит понижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не мобилизации", - заявил он.

По словам министра обороны Рустема Умерова, предложения по реформе системы мобилизации есть, например, работа с украинцами за границей, рекрутинговые центры и дальнейшая цифровизация.

"Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации", когда украинских мужчин задерживают и принудительно доставляют в ТЦК, - ред.)", - сказал он и добавил, что реформу предложит Кабмин.

Что касается "юридического казуса", из-за которого под мобилизацию попадали ограниченно пригодные до 25 лет, ситуация до сих пор не прояснилась. Законопроект 11379-д уже больше месяца ждет подписи президента.

Перед финальным голосованием профильный комитет решил исключить из законопроекта норму, которая позволял демобилизовать мужчин 18-25 лет, которых успели мобилизовать. Чтобы исправить ситуацию был подан законопроект №12147 о праве на увольнение ограниченно пригодных до 25 лет, однако принят он не будет.

Накануне комитет поддержал позицию Минобороны, которая заключается в том, что реализация такого предложения снизит укомплектованность ВСУ и других формирований, что поставит под угрозу выполнение задач на фронте.

С начала запуска системы переводов между подразделениями с помощью "Армия+" согласовано свыше 500 таких переводом. Приложением воспользовались 410 тысяч военных, через него обработано 25 тысяч рапортов. Теперь функционал "Армия+" должны расширить на все Силы обороны, включая СБУ и Нацгвардию.

А уже в следующем году могут отменить дневную форму для аспирантов-контрактников. Сейчас она дает право на отсрочку. Позиция образовательного комитета - за последние 2,5 года аспирантура служила способом избежать мобилизации.

Кроме того, с 1 декабря возобновится бронирование работников критических предприятий. Но исключительно через портал "Дія". Воспользоваться услугой смогут компании, которые смогут подтвердить свою критичность по новым правилам. Власти решили отказаться от бумажного процесса.

При подготовке текста использовались: законопроекты №12104, 11531, 12178, 12095, 12066, заявления президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова, замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.