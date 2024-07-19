Нові угоди та "рецепт" перемоги над Путіним. Підсумки візиту Зеленського до Британії

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Лідери Європи мають брати приклад з Черчілля, а військові аеродроми в РФ - бути знищені

На саміті ЄПС, одній з найбільших зустрічей європейських лідерів за останні роки, Зеленський закликав їх наслідувати приклад Уінстона Черчілля. Який у роки Другої світової війни називав безальтернативним повний розгром нацистської Німеччини. А у вітальній промові зосередився на трьох пунктах.

Перший - єдність у Європі. За його словами, збереження такої єдності означає, що Володимиру Путіну не вдалося розколоти Європу. І чим довше вона збережеться, тим міцнішим стане майбутній мир в Україні. А також натякнув на поїздки угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви, заявивши, що ЄС та НАТО можуть вирішувати питання без людини, яка "щось обіцяє всупереч нашим інтересам чи за рахунок України".

Другий - реальність на полі бою. Президент заявив, що російський наступ на Харків зупинено. І закликав партнерів діяти максимально сміливо.

"Чим ефективніша буде наша протиповітряна оборона, тим безпораднішим буде Путін. Чим менше у нас буде обмежень на використання дієвої зброї, тим активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, з яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, наших людей, наших дітей та місця запуску російських ракет - все це має бути знищено", - зазначив він і звернувся із закликом до США, Британії, Франції, Німеччини та Польщі зробити необхідні кроки.

Третій - дипломатія. Зеленський підкреслив, що українці, які борються за Європу та Україну, мають відчути, що Європа стає ближчою, а вступ до НАТО - незворотним. Але найголовніше - саміти миру. За його словами, незабаром запрацюють деякі підгрупи за пунктами "формули миру" у рамках підготовки до другого Саміту.

Гарантії безпеки з Чехією та Словенією

На полях саміту президент Зеленський підписав двосторонні угоди про співпрацю у сфері безпеки з Чехією та Словенією.

Десятирічна угода із Чехією гарантує, що ця країна збереже динаміку військової допомоги. За минулі два роки вона становила 400 млн євро. Крім того, Чехія продовжить вивчати варіанти постачання додаткової військової техніки.

Значну частину документа присвячено співробітництву у військово-технічній сфері. Йдеться про виробництво боєприпасів малого та великого калібрів, стрілецької зброї, легких озброєнь, БПЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Чехія продовжить допомогу в рамках ініціативи щодо поставок артилерійських снарядів. А сторони збираються створювати спільні підприємства.

На даний момент відомо про передачу першої партії з 50 000 снарядів та про плани виробництва в Україні патронів та штурмових гвинтівок Colt.

Чехія продовжить щорічно готувати близько 4000 українських військових у рамках місії ЄС, а у невійськовій сфері стане партнером Дніпра та Дніпропетровської області. Підтримка передбачає гуманітарну, матеріальну допомогу та відкриття дипломатичного представництва в обласному центрі.

Словенія теж у десятирічній угоді зобов'язалася задовольняти нагальні потреби України, сприяти підготовці військових та шукати джерела фінансування для оборонки.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне оновлення та програму "Зерно з України". Також у документі йдеться про посилення співпраці у сферах інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, гуманітарне розмінування.

На зустрічі зі словенським прем'єром Зеленський погодив прискорення реалізації домовленостей у сфері оборони. Ця угода стала 25-ю за рахунком.

Що було на зустрічах із європейськими лідерами

Напередодні президент зустрівся із сербським колегою Александром Вучичем. Зеленський подякував йому за фінансову та гуманітарну допомогу, а також за участь Сербії у першому Саміті миру та підтримку спільного комюніке. Лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин та загрози безпеці в європейському регіоні.

"Я наголосив на важливості відновлення миру та стабільності на нашому континенті і підтвердив, що цього можна досягти лише за допомогою діалогу спільнот та політичних рішень", - заявив Вучич.

Потім на зустрічі з іспанським прем'єром Педро Санчесом сторони обговорили терміни надходження озброєнь та подальшу підтримку. Раніше стало відомо про початок передачі нової партії військової допомоги, до якої увійшли 10 танків Leopard 2А4, кілька екскаваторів та протитанкові ракети.

На зустрічі з прем'єром Данії Матте Фредеріксен президент подякував за пакети допомоги та прямі інвестиції в оборонку. Зазначимо, ця країна стала першою, яка прямо замовила військову техніку в українського виробника. Мова про 18 самохідних гаубиць "Богдана" для Збройних сил України. Крім того, Зеленський попросив розширити тренувальну місію пілотів на F-16.

Потім його прийняв король Чарльз ІІІ. Президент назвав Велику Британію одним з найважливіших союзників, а також високо оцінив підтримку та увагу до українців, які знайшли притулок у цій країні.

Сьогодні також відбулася зустріч із прем'єром Кіром Стармером. На ній Зеленський наголосив на необхідності розширити далекобійні здібності України. Сторони також обговорили реалізацію Коаліції щодо розвитку морських можливостей, створеної за британською ініціативою.

Стармер заявив, що його уряд готовий прискорити процес передачі військової техніки для укомплектування нових бойових бригад Сил оборони. Окрему увагу приділили підготовці угоди про Столітнє партнерство. Стармер також прийняв запрошення відвідати Україну.

Візит Зеленського на Даунінг-стріт він назвав "історичною подією". А міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що Лондон, швидше за все, не буде проти того, щоб Україна била по військових об'єктах на території Росії. ракетами Storm Shadow. Але не допомагатиме вражати цілі.

Оборонна угода на 2,5 млрд доларів: що відомо

Також відбулася зустріч із топ-менеджерами провідних британських оборонних компаній BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR та Babcock. Зеленський запросив їх на український ринок та до співпраці з українськими підприємствами.

Обговорювалися перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт та обслуговування військової техніки, що раніше передана Великобританією.

Міністр оборони Рустем Умєров та його британський колега Джон Гілі підписали угоду про кредит на оборонку у розмірі 2 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,5 млрд доларів).

Гроші направлять на спільні проекти, у тому числі постачання, ремонт та часткове виробництво систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів. На цю суму британські постачальники матимуть змогу укласти контракти з Україною. Але вона не остаточна і може бути збільшена.

Очікується, що угода дозволить вже до 2026 року забезпечити Сили оборони додатковими засобами ППО, радіолокаційними та засобами ураження, отримати технології та розпочати виробництво стволів, запчастин та компонентів для артилерії та бронетехніки західних зразків.

Термін погашення кредиту - 15 років.

Як перемогти Путіна та змусити його шукати мир

Сьогодні президент Зеленський виступив на засіданні британського уряду. І висловив сподівання, що його робота відкриє нові можливості для України. За його словами, від початку російського вторгнення Британія робила гарні кроки для стійкості української нації, армії та суспільства, і Росія боїться такої підтримки.

"У Москві знають, що ви в Лондоні можете приймати рішення, які можуть привести цю війну до завершення. І це буде правильне завершення - справедливе та чесне", - сказав він.

На його думку, Росія слабша в аспектах розвідки, дипломатії та економіки. А єдина конкурентна перевага Путіна полягає у великому запасі зброї з радянських часів, грошах та нехтуванні людським життям.

"Ми повинні позбавити Путіна грошей та можливості виробляти більше зброї. І за його зневагу до людського життя він має заплатити своїми втратами та своєю поразкою. Як ми можемо забезпечити це? Зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання. І це - наша далекобійність" , - наголосив президент.

Як тільки Україна почне бити далі, ніж у районі кордону, зокрема по російських військових аеродромах, вона зможе захистити передові позиції та міста від бомб, додав Зеленський. І закликав британців проявити лідерство та переконати інших партнерів зняти обмеження.

"Нам потрібний цей крок, який змусить Росію шукати мир", - сказав він.

Війна, мир та Трамп: про що ще говорив Зеленський

Володимир Зеленський дав інтерв'ю ВВС, в якому багато казав про війну, Дональда Трампа та дипломатію з російською стороною.

За його словами, не завжди території відвойовуються силою, і Україна може погодитись на дипломатичне врегулювання, якщо Росія перебуватиме під світовим тиском. А якщо Москва буде ослаблена на полі бою, це поставить у сильнішу позицію Київ.

При цьому він навіть припустив, що гаряча стадія війни може завершитися ще 2024 року. Але тільки якщо союзники збережуть підтримку і все піде за планом, який готується до другого Саміту миру.

"Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно та дуже сильно", - сказав він.

Президент поскаржився на затримку із постачанням багатоцільових винищувачів F-16. З моменту домовленостей минуло 18 місяців, а "літаки до нас не долетіли", зазначив він. За його словами, наразі є рішення щодо 10-20 літаків, але навіть якщо буде 50 - це ніщо, оскільки необхідний мінімум для того, щоб на рівних воювати з Росією - 128 одиниць.

Відповідаючи на питання про президентські вибори в Україні, він сказав, що їх неможливо провести через воєнний стан. Зеленський зазначив, що допускає відхід з президентської посади, але "не доти, доки не закінчиться війна".

Щодо виборів американського президента, то Україна готова співпрацювати з будь-ким, хто буде в Білому домі. Коментуючи побоювання, що підтримка від Вашингтона може скоротитися з приходом Дональда Трампа, він сказав: "Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми маємо працювати зі Сполученими Штатами".

Можлива співпраця з Трампом буде важкою роботою, але українці "працьовиті люди", додав він. А також відкинув план Трампа щодо завершення війни за 24 години, якщо він передбачає втрату територій та перемогу Путіна. Бо скоріше за все завершити війну настільки швидко можна, якщо високу ціну заплатить Україна.

"Це означає просто зупинитися - і віддати території, і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить з цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо", - заявив Зеленський.

Не виключено, що це питання обговорюватиметься в особистій бесіді. За інформацією CNN, сьогодні може відбутися розмова Трампа та Зеленського.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація із сайтів президента та Міноборони України, заяви європейських лідерів, інтерв'ю Володимира Зеленського для BBC.