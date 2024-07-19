Новые соглашения и "рецепт" победы над Путиным. Итоги визита Зеленского в Британию

Содержание

Лидеры Европы должны брать пример с Черчилля, а военные аэродромы в РФ - быть уничтожены

На саммите ЕПС, одной из крупнейших встреч европейских лидеров за последние годы, Зеленский призвал их последовать примеру Уинстона Черчилля. Который в годы Второй мировой войны называл безальтернативным полный разгром нацистской Германии. А в приветственной речи сосредоточился на трех пунктах.

Первый - единство в Европе. По его словам, сохранение такого единства означает, что Владимиру Путину не удалось расколоть Европу. И чем дольше оно сохранится, тем прочнее станет будущий мир в Украине. А также намекнул на поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, заявив, что ЕС и НАТО могут решать вопросы без человека, который "что-то обещает вопреки нашим интересам или за счет Украины".

Второй - реальность на поле боя. Президент заявил, что российское наступление на Харьков остановлено. И призвал партнеров действовать максимально смело.

"Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет - все это должно быть уничтожено", - отметил он и обратился с призывом к США, Британии, Франции, Германии и Польше сделать необходимые шаги.

Третий - дипломатия. Зеленский подчеркнул, что украинцы, которые борются за Европу и Украину, должны почувствовать, что Европа становится ближе, а вступление в НАТО - необратимым. Но самое главное - саммиты мира. По его словам, скоро заработают некоторые подгруппы по пунктам "формулы мира" в рамках подготовки ко второму Саммиту.

Гарантии безопасности с Чехией и Словенией

На полях саммита президент Зеленский подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Чехией и Словенией.

Десятилетнее соглашение с Чехией гарантирует, что эта страна сохранит динамику военной помощи. За минувшие два года она составила 400 млн евро. Кроме того, Чехия продолжит изучать варианты поставки дополнительной военной техники.

Значительная часть документа посвящена сотрудничеству в военно-технической сфере. Речь идет о производстве боеприпасов малого и большого калибров, стрелкового оружия, легких вооружений, БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжелой техники. Чехия продолжит помощь в рамках инициативы по поставке артиллерийских снарядов. А стороны намерены создавать совместные предприятия.

На данный момент известно о передаче первой партии из 50 000 снарядов и о планах производства в Украине патронов и штурмовых винтовок Colt.

Чехия продолжит ежегодно готовить около 4000 украинских военных в рамках миссии ЕС, а в невоенной сфере станет партнером Днепра и Днепропетровской области. Поддержка предусматривает гуманитарную, материальную помощь и открытия дипломатического представительства в областном центре.

Словения тоже в десятилетнем соглашении обязалась удовлетворять неотложные потребности Украины, способствовать в подготовке военных и искать источники финансирования для оборонки.

Отдельные блоки документа касаются невоенной поддержки. В частности, Словения дополнительно выделит 5 млн евро на гуманитарную помощь, экономическое обновление и программу "Зерно из Украины". Также в документе говорится об усилении сотрудничества в сферах информационной и кибербезопасности, разведке и контрразведке, гуманитарном разминировании.

На встрече со словенским премьером Зеленский согласовал ускорение реализации договоренностей в сфере обороны. Это соглашение стало 25-м по счету.

Что было на встречах с европейскими лидерами

Накануне президент встретился с сербским коллегой Александром Вучичем. Зеленский поблагодарил его за финансовую и гуманитарную помощь, а также за участие Сербии в первом Саммите мира и поддержку совместного коммюнике. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и угрозы безопасности в европейском регионе.

"Я подчеркнул важность восстановления мира и стабильности на нашем континенте и подтвердил, что этого можно достичь только посредством диалога сообществ и политических решений", - заявил Вучич.

Затем на встрече с испанским премьером Педро Санчесом стороны обсудили сроки поступления вооружений и последующую поддержку. Ранее стало известно о начале передачи новой партии военной помощи, в которую вошли 10 танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и противотанковые ракеты.

На встрече с премьером Дании Матте Фредериксен президент поблагодарил за пакеты помощи и прямые инвестиции в оборонку. Отметим, эта страна стала первой, которая напрямую заказала военную технику у украинского производителя. Речь о 18 самоходных гаубицах "Богдана" для Вооруженных сил Украины. Кроме того, Зеленский попросил расширить тренировочную миссию пилотов на F-16.

Затем его принял король Чарльз III. Президент назвал Великобританию одним из важнейших союзников, а также высоко оценил поддержку и внимание к украинцам, которые нашли убежище в этой стране.

Сегодня также прошла встреча с премьером Киром Стармером. На ней Зеленский подчеркнул необходимость расширить дальнобойные способности Украины. Стороны также обсудили реализацию Коалиции по развитию морских возможностей, созданной по британской инициативе.

Кроме того, Стармер заявил, что его правительство готово ускорить процесс передачи военной техники для укомплектования новых боевых бригад Сил обороны. Отдельное внимание уделили подготовке соглашения о Столетнем партнерстве. Стармер также принял приглашение посетить Украину.

Визит Зеленского на Даунинг-стрит он назвал "историческим событием". А министр обороны Джон Хили подтвердил, что Лондон скорее всего не будет против того, чтобы Украина била по военным объектам на территории России ракетами Storm Shadow. Но не будет помогать поражать цели.

Оборонное соглашение на 2,5 млрд долларов: что известно

Также состоялась встреча с топ-менеджерами ведущих британских оборонных компаний BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR и Babcock. Зеленский пригласил их на украинский рынок и к сотрудничеству с украинскими предприятиями.

Обсуждались перспективы совместного производства боеприпасов, систем ПВО, орудий, бронетехники и беспилотников, а также ремонт и обслуживание военной техники, ранее переданной Великобританией.

Министр обороны Рустем Умеров и его британский коллега Джон Хили подписали соглашение о кредите на оборонку в размере 2 млрд фунтов стерлингов (около 2,5 млрд долларов).

Деньги направят на совместные проекты, в том числе поставки, ремонт и частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов. На эту сумму британские поставщики смогут заключить контракты с Украиной. Но она неокончательно и может быть увеличена.

Ожидается, что соглашение позволит уже до 2026 года обеспечить Силы обороны дополнительными средствами ПВО, радиолокационными и средствами поражения, получить технологии и начать производство стволов, запчастей и компонентов для артиллерии и бронетехники западных образцов.

Срок погашения кредита - 15 лет.

Как победить Путина и заставить его искать мир

Сегодня президент Зеленский выступил на заседании британского правительства. И выразил надежду, что его работа откроет новые возможности для Украины. По его словам, с начала российского вторжения Британия делала хорошие шаги для устойчивости украинской нации, армии и общества, и Россия боится такой поддержки.

"В Москве знают, что вы в Лондоне можете принимать решения, которые могут привести эту войну к завершению. И это будет правильное завершение - справедливое и честное", - сказал он.

По его мнению, Россия слабее в аспектах разведки, дипломатии и экономики. А единственное конкурентное преимущество Путина заключается в большом запасе оружия с советских времен, деньгах и пренебрежении человеческой жизнью.

"Мы должны лишить Путина денег и возможности производить больше оружия. И за его пренебрежение к человеческой жизни он должен заплатить своими потерями и своим поражением. Как мы можем обеспечить это? Сейчас нам не хватает главного ответа на этот вопрос. И это - наша дальнобойность", - подчеркнул президент.

Как только Украина начнет бить дальше, чем в районе границы, в частности по российским военным аэродромам, она сможет защитить передовые позиции и города от бомб, добавил Зеленский. И призвал британцев проявить лидерство и убедить других партнеров снять ограничения.

"Нам нужен этот шаг, который заставит Россию искать мир", - сказал он.

Война, мир и Трамп: о чем еще говорил Зеленский

Владимир Зеленский дал интервью BBC, в котором говорил о войне, Дональде Трампе и дипломатии с российской стороной.

По его словам, не всегда территории отвоевываются силой, и Украина может согласиться на дипломатическое урегулирование, если Россия будет находиться под мировым давлением. А если Москва будет ослаблена на поле боя, это поставит в более сильную позицию Киев.

При этом он даже допустил, что горячая стадия войны может завершиться еще в 2024 году. Но только если союзники сохранят поддержку и все пойдет по плану, который готовится на второй Саммит мира.

"Мы можем попробовать это сделать до конца этого года. План будет готов. Если он приведет к завершению горячей стадии войны, это будет очень правильно и очень сильно", - сказал он.

Президент пожаловался на задержку с поставками многоцелевых истребителей F-16. С момента договоренностей прошло 18 месяцев, а "самолеты до нас не долетели", отметил он. По его словам, сейчас есть решение по 10-20 самолетам, но даже если будет 50 - это ничто, поскольку необходимый минимум для того, чтобы на равных воевать с Россией, - 128 единиц.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, он сказал, что их невозможно провести из-за военного положения. Зеленский отметил, что допускает уход с президентского поста, но "не до тех пор, пока не закончится война".

Что касается выборов американского президента, то Украина готова сотрудничать с любым, кто будет в Белом доме. Комментируя опасения о том, что поддержка от Вашингтона может сократиться с приходом Дональда Трампа, он сказал: "Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами".

Возможное сотрудничество с Трампом будет трудной работой, но украинцы "трудолюбивые люди", добавил он. А также отверг план Трампа по завершению войны за 24 часа, если он предусматривает потерю территорий и победу Путина. Поскольку вероятнее всего завершить войну настолько быстро можно, если высокую цену заплатит Украина.

"Это означает просто остановиться - и отдать территории, и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу. Мы никогда на это не пойдем", - заявил Зеленский.

Не исключено, что данный вопрос будет обсуждаться в личной беседе. По информации CNN, сегодня может состояться разговор Трампа и Зеленского.

При подготовке материала использовались: информация с сайтов президента и Минобороны Украины, заявления европейских лидеров, интервью Владимира Зеленского для BBC.