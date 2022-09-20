Нові терміни "референдумів": У Резнікова нагадали РФ про підсумки аншлюсу Австрії Гітлером

Спроби Росії провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України закінчаться так само, як і плани Гітлера щодо аншлюсу Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter .

"Рашистські реконструктори на окупованих територіях не втомлюються повторювати нацистський референдум про аншлюс Австрії. Вони очікують на результати 1938 року. Натомість вони отримають гітлерівський результат 1945 року", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, окупанти у так званих "ЛДНР" призначили терміни проведення "референдумів" про входження до складу РФ . Вони нібито мають відбутися у період з 23 по 27 вересня.

Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби , "референдуми" на тимчасово окупованих територіях "нічого не змінять".

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