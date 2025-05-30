Нові тарифи на проїзд у Львові? З якої дати зміняться ціни в транспорті і для кого

З якого числа та що саме зміниться для пасажирів

Сьогодні, 30 травня, виконавчий комітет ЛМР ухвалив рішення про коригування безготівкових тарифів на проїзд у міському громадському транспорті.

Зміни набудуть чинності вже цими вихідними - з неділі, 1 червня.

Згідно з ухваленим виконкомом рішенням, вартість однієї поїздки складатиме:

для студентів з електронним квитком ЛеоКарт - 8,5 гривень;

при оплаті загальним електронним квитком ЛeoКарт - 17 гривень;

при оплаті додатком LeoCard - 17 гривень;

при оплаті банківською карткою - 20 гривень.

При цьому готівкова оплата проїзду залишиться без змін - 25 гривень.

"У 2023 році поїздка у міських автобусах коштувала 15 гривень. Коли у грудні того ж року місто запустило безготівкову оплату, то для користувачів ЛеоКарт тариф навіть знизили - до 13 гривень", - нагадав директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Він уточнив, що саме ця форма оплати швидко стала основною, тож "півтора року переважна більшість пасажирів мала можливість сплачувати менше за проїзд".

За його словами, готівкою зараз розраховуються лише 7% пасажирів.

Вартість перевезення багажу і штрафи

Громадянам повідомили, що вартість перевезення багажу складатиме:

при безготівковому розрахунку - 17 гривень;

при оплаті готівкою - як і раніше 25 гривень.

Тим часом штраф за безквитковий проїзд було встановлено на рівні 400 гривень.

"Сьогоднішнє коригування дає можливість адаптувати тариф до економічних реалій, щоб підтримувати стабільну роботу громадського транспорту", - наголосив Забарило.

Він розповів, що раніше перевізники звернулись до міста з вимогою підняти вартість проїзду "і до 30, і навіть 50 гривень".

"Разом з економічним блоком ми перевірили обґрунтування, провели консультації з мешканцями та зійшлись на компромісному рішенні", - зауважив посадовець.

Чи зможе хтось їздити у транспорті безкоштовно

В цілому у Львові визначено 31 категорію пільговиків, які за наявності персоналізованих ЛеоКарт й надалі користуватимуться міським громадським транспортом безоплатно.

Йдеться, зокрема, про: