Нові санкції США будуть націлені й на військову машину Росії, - Держдеп

"Ми завжди шукаємо додаткові способи, за допомогою яких ми зможемо подавити російську військову машину, позбавити російський ВПК компонентів, які він має використовувати для забезпечення своїх військових зусиль, а також притягнути до відповідальності тих, хто до цього причетний", - зауважив речник Державного департаменту США

Він зазначив, що докладно все буде оголошено в п’ятницю, 22 лютого, однак зауважив, що "це буде потужний пакет санкцій" проти РФ.

Міллер також наголосив, що будуть застосовані заходи, щоби забезпечити виконання попередніх санкцій, введених проти російського режиму.

Окремо запроваджуватимуться санкції, пов’язані безпосередньо зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального.

Смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".

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