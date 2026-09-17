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Нові санкції проти Росії: Власюк розповів про очікуваний ефект

09:25 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Нові санкції проти Росії: Власюк розповів про очікуваний ефект Фото: Владислав Власюк (Віталій Носач РБК-Україна)
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В Україні вітали ухвалення Палатою представників США законопроекту про посилення санкційного тиску на Росію. Нові обмеження повинні вдарити по доходах Москви від експорту енергоресурсів.

Про це заявив у коментарі журналістам уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна.

Що заявив Власюк

Власюк зазначив, що законопроект підтримали 262 члени Палати представників США. Він подякував усім, хто брав участь у просуванні ініціативи сенатора Ліндсі Грема, та назвав рішення важливою частиною комплексного тиску на Росію.

За словами Власюка, Москва, як і раніше, отримує значні доходи від продажу нафти, у тому числі за рахунок країн, які продовжують закуповувати російські енергоресурси.

Головне джерело доходів

"РФ досі отримує значні доходи від продажу нафти, зокрема через країни, які продовжують купувати її енергоносії. Саме ці доходи дозволяють Кремлю фінансувати виробництво ракет та дронів, закуповувати іноземні компоненти та компенсувати втрати на полі бою", - заявив Власюк.

Він зазначив, що передбачені законопроектом тарифи для держав, які купують російські енергоресурси, можуть скоротити доходи РФ і зробити співпрацю з Москвою витратнішою.

Окремо Власюк згадав про санкції проти Ірану. За його словами, Росія та Іран давно взаємодіють у військово-промисловій сфері, обмінюються технологіями та використовують спільні канали постачання.

Іранські дрони та компоненти для російського озброєння, додав він, уже використовуються у війні проти України.

Чого очікують від санкцій

"Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим", - зазначив Власюк.

Він наголосив, що обмеження не означають миттєвого припинення війни, однак мають поступово зменшити можливості Росії підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій.

За словами Власюка, санкції мають бути інструментом, який безпосередньо впливає на здатність РФ фінансувати війну, а не залишатися символічним покаранням.

Нагадаємо, що 17 вересня Палата представників США остаточно схвалила законопроект про санкції проти Росії та Ірану, після чого документ направили на підпис президенту США. Ініціатором законодавчої ініціативи був покійний сенатор Ліндсі Грем.

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