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Нові санкції ЄС мають вдарити з виробництва зброї та ракет у Росії, - глава МЗС Чехії

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектору, щоб обмежити можливості Москви виробляти зброю та ракети, які вона використовує для ведення війни з Україною, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він виступив після того, як у понеділок міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодилися виділити ще 500 млн. євро на військову допомогу Україні, а також обговорили додаткові санкції проти Росії і те, як притягти Кремль до відповідальності за розв'язання війни 11 місяців тому.

"Нам потрібно шукати нові та творчі способи посилення наших санкцій… як зменшити здатність (Росії) виробляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілу критичної інфраструктури України", - сказав Липавський.

Він сказав, що протидія Бельгії та Угорщини забороні на торгівлю алмазами та співробітництво в галузі ядерної енергетики з Росією, відповідно, означає, що ЄС, швидше за все, не зможе домогтися необхідної одностайності для таких заходів.

Він сказав, що ЄС має посилити санкції, щоб переслідувати тих, хто їх обходить, а також націлюватися на російські пропагандистські ЗМІ.

У Брюсселі деякі європейські союзники посилили тиск на Берлін через заклики з Києва поставити йому бойові танки Leopard німецького виробництва. Канцлер Олаф Шольц поки що відмовляється зробити цей крок.

"Щоб покласти край конфлікту, нам потрібно озброїти Україну. Щоб Україна змогла захистити себе, а Росія не змогла продавити цю програму імперіалізму та крадіжки території", - сказав Ліпавський.

Він висловив сподівання, що Німеччина хоча б дозволить експорт іншим країнам. "Це не можна вважати ескалацією", - сказав він, додавши, що країни ЄС уже надають Україні інші типи танків, а також ремонтують їх для більш бойових дій.

За словами Липавського, оскільки угода про військову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро вичерпує передбачений ЄС бюджет у розмірі 3,5 млрд євро, її необхідно доповнити.

У четвер та п'ятницю в Празі відбудуться експертні переговори з делегатами з Німеччини, Нідерландів, Польщі та країн Балтії, зацікавленими у створенні спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування вищого політичного та військового керівництва Росії за вторгнення в Україну.

На запитання про свої прогнози на 2023 рік Липавський сказав: "Нам треба готуватися до довгого шляху".

Нагадаємо, глава "Норнікеля" Володимир Потанін, один із найбагатших олігархів Росії, визнав вплив санкцій на економіку РФ.

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