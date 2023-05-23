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Нові рейси та графік. "Укрзалізниця" підготувала зміни на курортний сезон

Фото: "Укрзалізниця" підготувала зміни на курортний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. Він також передбачає появу двох нових рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що в новому графіку залізничники передбачили два нових рейси:

  • Поїзд №40/39 Запоріжжя - Солотвино, який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття - від Славсько до Берегово;
  • Поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям області зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Окрім того, ще 2 поїзди з нового графіка змінять свій маршрут прямування для нових сполучень:

  • №13/14 Київ - Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільської області зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;
  • №234/233 Київ - Покровськ - Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його жителям сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

До того ж в новому графіку чотирьом поїздам УЗ подовжили маршрут прямування:

  • №43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ - Київ - Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи жителям області нове зручне сполучення з Прикарпаттям;
  • №105/106 Одеса - Київ - Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить мешканцям діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
  • №63/64 Харків - Київ - Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;
  • №53/54 Одеса - Дніпро - Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також зазначається, що "Укрзалізниця" зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя - Ужгород, №15/16 Харків - Ясіня, №17/18 Харків - Ужгород, №29/30 Київ - Ужгород, №749/750 Київ - Чоп, Ужгород, №779/780 Київ - Суми, №790/789-792/791 Київ - Кропивницький/Кременчук та іншим.

Нововведення в УЗ

"Укрзалізниця" запустить тестову послугу жіночих купе для підвищення безпеки. Квитки можна буде купити у додатку компанії.

Окрім того, УЗ хоче запустити новий тип поїздів до країн Євросоюзу.

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Укрзалізниця