Новые реалии. В Украине под землей открывают уже не только школы

В Харькове открыли первый сервисный центр в Украине, который расположен под землей. Это связано с угрозой российских ударов по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова .

"Город едва ли не ежедневно страдает от российских обстрелов. Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал в укрытие", - сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что он будет расположен на прежнем месте, а именно на улице Шевченко, 26.

Какие услуги оказывает центр

Отмечается, что в сервисном центре обустроена зона ожидания, рабочие места, сюда перевезли все необходимое оборудование, оргтехнику и установили телекоммуникационную сеть.

Фото: Работа центра (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Здесь работает восемь администраторов. Можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг", - пишет МВД.

Услуги предоставляют по предварительной записи. Талоны доступны через е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре.

Школа под землей

Иван Федоров сообщил, что в Павловской громаде Запорожского района планируют построить подземную школу.

По его словам, это будет безопасный образовательный центр для детей из нескольких населенных пунктов.