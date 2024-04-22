Новые реалии. В Украине под землей открывают уже не только школы
В Харькове открыли первый сервисный центр в Украине, который расположен под землей. Это связано с угрозой российских ударов по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Город едва ли не ежедневно страдает от российских обстрелов. Чтобы создать безопасное пространство для граждан, сервисный центр МВД №6341 переехал в укрытие", - сообщили в ведомстве.
В МВД уточнили, что он будет расположен на прежнем месте, а именно на улице Шевченко, 26.
Какие услуги оказывает центр
Отмечается, что в сервисном центре обустроена зона ожидания, рабочие места, сюда перевезли все необходимое оборудование, оргтехнику и установили телекоммуникационную сеть.
Фото: Работа центра (facebook.com/mvs.gov.ua)
"Здесь работает восемь администраторов. Можно получить или обменять водительское удостоверение, зарегистрировать или перерегистрировать транспортное средство и получить ряд других услуг", - пишет МВД.
Услуги предоставляют по предварительной записи. Талоны доступны через е-запись или в терминале, который размещен в сервисном центре.
Школа под землей
Иван Федоров сообщил, что в Павловской громаде Запорожского района планируют построить подземную школу.
По его словам, это будет безопасный образовательный центр для детей из нескольких населенных пунктов.
С чего все начиналось
Харьков расположен близко к границе с Россией, а оккупанты довольно часто обстреливают город с помощью ракет. Власти города приняли решение об открытии школы в метро.
Осенью прошлого года президент Владимир Зеленский приезжал в Харьков и встретился со школьниками, обучающимися в подземной школе в метро.
А недавно в Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.
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