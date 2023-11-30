ua en ru
Чт, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський відвідав Харків та зустрівся з місцевими школярами

Харків, Четвер 30 листопада 2023 18:42
UA EN RU
Зеленський відвідав Харків та зустрівся з місцевими школярами Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 листопада, приїхав до Харкова. Він зустрівся зі школярами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

За його словами, він зустрівся зі школярами, які через постійні російські обстріли змушені навчатися на одній зі станцій метро.

Президент подякував вчителям за те, що війна не зупинила їх і вони продовжують нести знання дітям. Також Зеленський заявив, що вдячний дітям за оптимізм та любов до України.

"Дбати один про одного, залишатися сильними, об'єднаними, не втрачати віри в Україну - все це дуже важливо для майбутнього нашої держави", - додав він.

Поїздка Зеленського Україною

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже з учорашнього дня перебуває в поїздці Україною.

Він уже встиг відвідати Одесу, Миколаїв та Херсон. Зокрема, у Херсоні президент провів нараду з військовими та погодив цілі.

Також глава держави сьогодні, 30 листопада, був на Куп'янському напрямі та спілкувався з військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський школа діти харков
NEWS
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
Зеленський про деокупацію: Крим чекає, а з Донбасом буде дуже складно
DAILY
Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає з допомогою Україні та який у влади план "Б"