Зеленський відвідав Харків та зустрівся з місцевими школярами

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 листопада, приїхав до Харкова. Він зустрівся зі школярами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

За його словами, він зустрівся зі школярами, які через постійні російські обстріли змушені навчатися на одній зі станцій метро.

Президент подякував вчителям за те, що війна не зупинила їх і вони продовжують нести знання дітям. Також Зеленський заявив, що вдячний дітям за оптимізм та любов до України.

"Дбати один про одного, залишатися сильними, об'єднаними, не втрачати віри в Україну - все це дуже важливо для майбутнього нашої держави", - додав він.

Поїздка Зеленського Україною

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже з учорашнього дня перебуває в поїздці Україною.

Він уже встиг відвідати Одесу, Миколаїв та Херсон. Зокрема, у Херсоні президент провів нараду з військовими та погодив цілі.

Також глава держави сьогодні, 30 листопада, був на Куп'янському напрямі та спілкувався з військовими.