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Нові ракетні удари РФ можуть призвести до скорочення економіки України на 50%, - Шмигаль

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Київ, Вівторок 13 грудня 2022 19:44
Нові ракетні удари РФ можуть призвести до скорочення економіки України на 50%, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Нові ракетні удари РФ по інфраструктурі України можуть спричинити скорочення економіки країни на 50%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у ході Форуму з економічної стійкості та реконструкції України.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористична діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжена, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП", - заявив прем'єр-міністр України .

Раніше Шмигаль заявив, що країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 млрд доларів для проходження зими.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії. Так, однією з них може бути довгострокова відсутність електроенергії та опалення у деяких регіонах України.

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