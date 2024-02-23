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Нові правила житла у Чехії: хто з біженців отримуватиме збільшену допомогу

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У 2024 році у Чехії змінюються умови безкоштовного проживання для українців. Із 1 вересня для всіх біженців гуманітарне житло надаватимуть лише на 90 днів.

Що робити вразливим категоріям українців, які мали право на безкоштовне проживання безстроково, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Термін проживання у безкоштовному гуманітарному житлі, яке оплачує держава, з 1 вересня 2024 року становитиме 90 днів замість 150 днів, як зараз. Ці зміни стосуватимуться усіх біженців без винятку, тому оплачувати житло власними силами доведеться і вразливим категоріям – матерям із маленькими дітьми, людям похилого віку, особам із інвалідністю. Досі вразливі біженці мали право на гуманітарне житло без обмеження у 150 днів.

Як влада Чехії підтримуватиме таких українців, виданню пояснили в Мінпраці країни.

У відомстві зазначили, що проживання людей із тимчасовим захистом підтримують наданням фінансової допомоги. А для вразливих осіб збільшили виплати на житло. Зокрема, у зареєстрованому житлі виплачуватимуть 6 000 крон (9867 грн) на особу, в незареєстрованому житлі – 4 800 крон (7894 грн) на особу. Для невразливих категорій ці виплати удвічі менші.

Крім того, біженці можуть отримати надзвичайну невідкладну допомогу у випадку втрати або при ризику втратити житло. Така виплата може бути призначена повторно впродовж календарного року до 20 розмірів прожиткового мінімуму.

Також у Мінпраці готують додаткові виплати для вразливих осіб, але поки немає інформації про суми та умови отримання, розповіла юридична консультантка з МОМ Тереза Ібрагім.

Тим часом у МВС Чехії радять біженцям або орендувати житло, або домовлятися із гуртожитком про подальшу оплату за проживання.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Чехії можуть анулювати тимчасовий захист. Це стосується тих людей, які матимуть візу на понад 90 днів в іншій країні.

Також ми розповідали, на що українські біженці скаржаться чеському омбудсмену. Найбільше звернень було пов'язано із питаннями тимчасового захисту і проживання.

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