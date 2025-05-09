Нові правила виплат сім'ям загиблих військових: що змінив Кабмін

Кабінет міністрів змінив правила виплат для родин загиблих військових та осіб з інвалідністю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сьогодні, під час засідання уряду, було внесено зміни до кількох порядків, пов’язаних із соціальним захистом родин загиблих захисників.

Зокрема, статус члена сім'ї загиблого можуть скасувати, якщо буде скасовано актовий запис про смерть або рішення суду про визнання особи безвісти зниклою.

Захист прав дітей та недієздатних родичів

Заборонено відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років, недієздатних або обмежено дієздатних осіб. Вони мають право на отримання виплат.

Добровільне повернення коштів

Якщо допомогу отримали помилково (наприклад, особа знайшлася), її можна добровільно повернути до бюджету за заявою.

Позачергові виплати особам з інвалідністю І групи

Такі люди тепер отримуватимуть виплати в першу чергу, незалежно від черги або дати подання заяви.

Виплати за рішенням суду

Можна отримати допомогу без свідоцтва про смерть, якщо є судове рішення про визнання особи мертвою або зниклою.

До 3 років на оформлення виплат

Якщо особу визнають померлою не одразу, є три бюджетні роки, щоб подати заяву на виплату.

Порядок подання заяв

Повнолітні родичі подають заяву особисто. За дітей чи недієздатних - подають батьки, чи представники. Заяви можна надсилати поштою або через ЦНАПи.

До заяви додають:

посвідчення члена сім’ї загиблого,

свідоцтво про смерть або судове рішення.

Черговість виплат

Виплати надаються дотримуючись черги за датою надходження документів. Виняток - особи з інвалідністю І групи, які отримують кошти позачергово.

Кошти, які повертають, можуть бути повторно використані в поточному бюджетному році або спрямовані до держбюджету - залежно від часу повернення.