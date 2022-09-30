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Нові правила. Українцям розповіли, як купити квартиру під час війни

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 12:13
Нові правила. Українцям розповіли, як купити квартиру під час війни Фото: Новобудови у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Якщо ви хочете купити нерухомість під час війни, варто враховувати низку важливих моментів, кажуть експерти РБК-Україна .

Наприклад, важливо ретельно перевірити продавця по сайту "Судова влада ", у реєстрі судових рішень, реєстрі виконавчих проваджень та боржників щодо участі такого продавця у сумнівних судових процесах або виконавчих провадженнях, радить у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Микола Максимов.

"Також нерухомість слід перевірити за Державним реєстром речових прав, оскільки треба переконатися, що нерухомість вільна від арештів та обтяжень", — наголошує він.

На час дії воєнного стану на території України запроваджено нові правила купівлі-продажу нерухомості. Адвокат перераховує основні:

  • Продаж нерухомості довіреності (продати нерухомість може лише її власник) дозволяється, але за певних обмежень. З дати видачі довіреності має пройти не більше одного (якщо довіреність засвідчував нотаріус) або двох (якщо довіреність засвідчувалась у консульській установі) місяців;
  • Продаж об'єктів нерухомості неможливий протягом місяця з дня державної реєстрації права власності на такий об'єкт нерухомості, але є й винятки;
  • Нотаріальні дії щодо купівлі-продажу нерухомості здійснюються нотаріусами, які відповідають спеціально визначеним критеріям (п. 9 Постанови КМУ від 19.04.2022 № 480), за місцезнаходженням майна;
  • Будь-які угоди з нерухомості на окупованих територіях заборонені.

Нагадаємо, ми писали, як війна змінила ринок нерухомості в Україні.

Також повідомлялося, як українцям купити квартиру у Європі.

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