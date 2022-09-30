Нові правила. Українцям розповіли, як купити квартиру під час війни

Якщо ви хочете купити нерухомість під час війни, варто враховувати низку важливих моментів, кажуть експерти РБК-Україна .

Наприклад, важливо ретельно перевірити продавця по сайту "Судова влада ", у реєстрі судових рішень, реєстрі виконавчих проваджень та боржників щодо участі такого продавця у сумнівних судових процесах або виконавчих провадженнях, радить у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Микола Максимов.

"Також нерухомість слід перевірити за Державним реєстром речових прав, оскільки треба переконатися, що нерухомість вільна від арештів та обтяжень", — наголошує він.

На час дії воєнного стану на території України запроваджено нові правила купівлі-продажу нерухомості. Адвокат перераховує основні: