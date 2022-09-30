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Новые правила. Украинцам рассказали, как купить квартиру во время войны

Новина українською →
Украина, Пятница 30 сентября 2022 12:13
Новые правила. Украинцам рассказали, как купить квартиру во время войны Фото: Новостройки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Если вы хотите купить недвижимость во время войны, стоит учитывать ряд важных моментов, говорят РБК-Украина эксперты.

К примеру, важно тщательно проверить продавца по сайту "Судова влада", в реестре судебных решений, реестре исполнительных производств и должников на предмет участия такого продавца в сомнительных судебных процессах или исполнительных производствах, советует в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании Riyako&Partners Николай Максимов.

"Также недвижимость следует проверить по Государственному реестру вещных прав, так как надо убедиться, что недвижимость свободна от арестов и обременений", — подчеркивает он.

На время действия военного положения на территории Украины введены новые правила купли-продажи недвижимости. Адвокат перечисляет основные:

  • Продажа недвижимости доверенности (продать недвижимость может только ее собственник) разрешается, но при определенных ограничениях. С даты выдачи доверенности должно пройти не более одного (если доверенность удостоверял нотариус) или двух (если доверенность удостоверялась в консульском учреждении) месяцев;
  • Продажа объектов недвижимости невозможна в течение месяца со дня государственной регистрации права собственности на такой объект недвижимости, но есть и исключения;
  • Нотариальные действия по купле-продаже недвижимости совершаются нотариусами, которые отвечают специально определенным критериям (п. 9 Постановления КМУ от 19.04.2022 № 480), по местонахождению имущества;
  • Любые сделки по недвижимости на оккупированных территориях запрещены.

Напомним, мы писали, как война изменила рынок недвижимости в Украине.

Также сообщалось, как украинцам купить квартиру в Европе.

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