Новые правила. Украинцам рассказали, как купить квартиру во время войны
Если вы хотите купить недвижимость во время войны, стоит учитывать ряд важных моментов, говорят РБК-Украина эксперты.
К примеру, важно тщательно проверить продавца по сайту "Судова влада", в реестре судебных решений, реестре исполнительных производств и должников на предмет участия такого продавца в сомнительных судебных процессах или исполнительных производствах, советует в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании Riyako&Partners Николай Максимов.
"Также недвижимость следует проверить по Государственному реестру вещных прав, так как надо убедиться, что недвижимость свободна от арестов и обременений", — подчеркивает он.
На время действия военного положения на территории Украины введены новые правила купли-продажи недвижимости. Адвокат перечисляет основные:
- Продажа недвижимости доверенности (продать недвижимость может только ее собственник) разрешается, но при определенных ограничениях. С даты выдачи доверенности должно пройти не более одного (если доверенность удостоверял нотариус) или двух (если доверенность удостоверялась в консульском учреждении) месяцев;
- Продажа объектов недвижимости невозможна в течение месяца со дня государственной регистрации права собственности на такой объект недвижимости, но есть и исключения;
- Нотариальные действия по купле-продаже недвижимости совершаются нотариусами, которые отвечают специально определенным критериям (п. 9 Постановления КМУ от 19.04.2022 № 480), по местонахождению имущества;
- Любые сделки по недвижимости на оккупированных территориях запрещены.
Напомним, мы писали, как война изменила рынок недвижимости в Украине.
Также сообщалось, как украинцам купить квартиру в Европе.
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