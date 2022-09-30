Новые правила. Украинцам рассказали, как купить квартиру во время войны

Если вы хотите купить недвижимость во время войны, стоит учитывать ряд важных моментов, говорят РБК-Украина эксперты.

К примеру, важно тщательно проверить продавца по сайту "Судова влада", в реестре судебных решений, реестре исполнительных производств и должников на предмет участия такого продавца в сомнительных судебных процессах или исполнительных производствах, советует в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании Riyako&Partners Николай Максимов.

"Также недвижимость следует проверить по Государственному реестру вещных прав, так как надо убедиться, что недвижимость свободна от арестов и обременений", — подчеркивает он.

На время действия военного положения на территории Украины введены новые правила купли-продажи недвижимости. Адвокат перечисляет основные: