Новые правила для посылок из-за границы: что изменит законопроект о НДС до 150 евро
Кабмин подготовил законопроект об изменениях в налогообложении посылок из-за границы. Документ предусматривает, в частности, администрирование НДС для заказов по электронным интерфейсам на сумму до 150 евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте Рады.
Кабмин подготовил законопроект, которым предлагается вводить новые правила налогообложения операций электронной торговли и импорта в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Документ разработан для гармонизации украинского законодательства с правом Европейского Союза и выполнения обязательств по меморандумам с ЕС и МВФ.
Дополнительно, инициатива должна обеспечить баланс между стандартами финмониторинга и защитой прав политически значимых лиц (PEP). Реализация норм документа позволит привлекать в государственный бюджет около 10 млрд грн дополнительных поступлений в год.
Главные нововведения законопроекта
- Налогообложение посылок до 150 евро: Вводятся особенности администрирования и уплаты НДС для операций дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных), которые покупаются через электронные интерфейсы и ввозятся в Украину в почтовых или экспресс-отправлениях на сумму до 150 евро. Закон определяет понятия "электронный интерфейс", "предприятие электронного интерфейса" и правила определения валютных курсов.
- Освобождение от НДС для подарков до 45 евро: Предлагается отменить НДС на ввоз товаров стоимостью до 45 евро, которые направляются от одного частного лица другому без оплаты, предназначенные для личного пользования и не имеющие коммерческого характера (в соответствии с Директивой Совета ЕС 2006/79/ЕС).
- Льготы на несопровождаемый багаж и товары для обороны: Освобождаются от НДС товары (кроме подакцизных) стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже, а также товары для целей безопасности и обороны, энергетическое оборудование и товары для сил обороны (с возможностью возврата уплаченного налога физическим лицам).