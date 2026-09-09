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Новые правила для посылок из-за границы: что изменит законопроект о НДС до 150 евро

12:33 09.09.2026 Ср
2 мин
Законопроект уже зарегистрирован в Раде
aimg Ирина Гамерская
Новые правила для посылок из-за границы: что изменит законопроект о НДС до 150 евро Фото: в Украине готовят новые правила для посылок из-за границы (соцсети "Укрпочты")
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Кабмин подготовил законопроект об изменениях в налогообложении посылок из-за границы. Документ предусматривает, в частности, администрирование НДС для заказов по электронным интерфейсам на сумму до 150 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект на сайте Рады.

Кабмин подготовил законопроект, которым предлагается вводить новые правила налогообложения операций электронной торговли и импорта в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Документ разработан для гармонизации украинского законодательства с правом Европейского Союза и выполнения обязательств по меморандумам с ЕС и МВФ.

Дополнительно, инициатива должна обеспечить баланс между стандартами финмониторинга и защитой прав политически значимых лиц (PEP). Реализация норм документа позволит привлекать в государственный бюджет около 10 млрд грн дополнительных поступлений в год.

Главные нововведения законопроекта

  • Налогообложение посылок до 150 евро: Вводятся особенности администрирования и уплаты НДС для операций дистанционной продажи товаров (кроме подакцизных), которые покупаются через электронные интерфейсы и ввозятся в Украину в почтовых или экспресс-отправлениях на сумму до 150 евро. Закон определяет понятия "электронный интерфейс", "предприятие электронного интерфейса" и правила определения валютных курсов.
  • Освобождение от НДС для подарков до 45 евро: Предлагается отменить НДС на ввоз товаров стоимостью до 45 евро, которые направляются от одного частного лица другому без оплаты, предназначенные для личного пользования и не имеющие коммерческого характера (в соответствии с Директивой Совета ЕС 2006/79/ЕС).
  • Льготы на несопровождаемый багаж и товары для обороны: Освобождаются от НДС товары (кроме подакцизных) стоимостью до 150 евро в несопровождаемом багаже, а также товары для целей безопасности и обороны, энергетическое оборудование и товары для сил обороны (с возможностью возврата уплаченного налога физическим лицам).
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