Нові правила. Як українцям отримати допомогу на оренду житла у Чехії

У Чехії з 1 вересня почнуть діяти нові правила проживання українських біженців у гуманітарному житлі. Безкоштовне розміщення буде обмежене 90 днями навіть для вразливих особіб.
Для українців, яким потрібна допомога, розробили алгоритм подальших дій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Українським біженцям радять визначитися із житлом, де вони будуть проживати з 1 вересня. Необхідно підписати договір оренди нового житла або документ про оплату поточного місця проживання. Від умов оренди залежатимуть подальші кроки.
Якщо біженцям не вистачає коштів на оплату житла, гуманітарна допомога від держави може бути збільшена на суму вартості орендної плати.
Із 1 серпня біженцям збільшили виплати – до 6000 крон на місяць для вразливих осіб і 4000 крон на місяць – для решти українців із тимчасовим захистом, які мають право на грошову допомогу.
Вразливими особами у Чехії вважаються:
Інші біженці мають бути зареєстровані як безробітні або активні на ринку праці.
Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)
Згідно з розробленим урядом алгоритмом, отримати додаткову допомогу на оплату житла можна у серпні та вересні. Це залежатиме від термінів оплати, прописаних у договорі оренди.
Важливо мати підтвердження про суми, які оплачуються за оренду житла.
Фото: Тимчасове розміщення українських біженців у Чехії (gettyimages.com)
Одноразова невідкладна допомога (MOP) визначається із врахуванням доходів, майнових і соціальних умов домогосподарства.
Заявку на отримання цієї виплати можна у відділенні Управління зайнятості за місцем фактичного проживання або в електронному вигляді. Необхідну інформацію можна знайти за посиланням.
Разом із заявою треба подати:
Шаблони заяв можна завантажити за посиланням.
Нагадаємо, ми писали, як українські біженці інтегрувалися у Чехії та які доходи приносять чеській державі.
Також ми розповідали, як українським біженцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування. Серед умов – незалежність від отримання гуманітарної допомоги.
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