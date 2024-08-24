Нові правила. Як українцям отримати допомогу на оренду житла у Чехії

Держава допоможе оплатити оренду житла

Українським біженцям радять визначитися із житлом, де вони будуть проживати з 1 вересня. Необхідно підписати договір оренди нового житла або документ про оплату поточного місця проживання. Від умов оренди залежатимуть подальші кроки.

Якщо біженцям не вистачає коштів на оплату житла, гуманітарна допомога від держави може бути збільшена на суму вартості орендної плати.

Із 1 серпня біженцям збільшили виплати – до 6000 крон на місяць для вразливих осіб і 4000 крон на місяць – для решти українців із тимчасовим захистом, які мають право на грошову допомогу.

Вразливими особами у Чехії вважаються:

діти до 18 років та студенти до 26 років;

дорослі, які доглядають за дітьми віком до 6 років;

вагітні;

люди старше 65 років;

особи з інвалідністю та ті, хто за ними доглядають.

Інші біженці мають бути зареєстровані як безробітні або активні на ринку праці.

Фото: Допомога українським біженцям у Чехії (gettyimages.com)

Як біженцям оплачувати житло з вересня

Згідно з розробленим урядом алгоритмом, отримати додаткову допомогу на оплату житла можна у серпні та вересні. Це залежатиме від термінів оплати, прописаних у договорі оренди.

якщо за житло за вересень треба платити наперед, у серпні слід подати заяву на отримання грошової допомоги MOP у Центрі зайнятості. Ці гроші треба використати для оплати орендної плати за вересень.

якщо договір передбачає оплату оренди житла за вересень з вересня, нічого робити не треба. Житло за серпень ще оплачує держава;

якщо у вересні гроші за оренду оплачені у серпні з допомоги MOP, у заяві на гуманітарну допомогу за вересень треба вказати, що у попередньому місяці не мали безкоштовного житла;

якщо за житло за вересень треба платити у вересні, слід подати заяву на отримання грошової допомоги MOP у Центрі зайнятості і використати ці кошти;

із жовтня за оренду житла треба буде платити із підвищеної гуманітарної допомоги. Для цього треба продовжувати у заяві вказувати, що у попередньому місяці не були забезпечені безкоштовним житлом.

Важливо мати підтвердження про суми, які оплачуються за оренду житла.

Фото: Тимчасове розміщення українських біженців у Чехії (gettyimages.com)

Як подати заяву на отримання допомоги від MOP

Одноразова невідкладна допомога (MOP) визначається із врахуванням доходів, майнових і соціальних умов домогосподарства.

Заявку на отримання цієї виплати можна у відділенні Управління зайнятості за місцем фактичного проживання або в електронному вигляді. Необхідну інформацію можна знайти за посиланням.

Разом із заявою треба подати:

документи про розмір доходу всіх членів домогосподарства;

заява про загальний соціальний і фінансовий стан всіх осіб, які спільно оцінюються;

інформація про суму витрат на житло, яку треба сплатити за оренду.

Шаблони заяв можна завантажити за посиланням.