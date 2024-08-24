Новые правила. Как украинцам получить помощь на аренду жилья в Чехии

В Чехии с 1 сентября начнут действовать новые правила проживания украинских беженцев в гуманитарном жилье. Бесплатное размещение будет ограничено 90 днями даже для уязвимых лиц.
Для украинцев, нуждающихся в помощи, разработали алгоритм дальнейших действий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Украинским беженцам советуют определиться с жильем, где они будут проживать с 1 сентября. Необходимо подписать договор аренды нового жилья или документ об оплате текущего места проживания. От условий аренды будут зависеть дальнейшие шаги.
Если беженцам не хватает средств на оплату жилья, то гуманитарная помощь от государства может быть увеличена на сумму стоимости арендной платы.
С 1 августа беженцам увеличили выплаты – до 6000 крон в месяц для уязвимых лиц и 4000 крон в месяц – для остальных украинцев с временной защитой, имеющих право на денежную помощь.
Уязвимыми лицами в Чехии считаются:
Остальные беженцы должны быть зарегистрированы как безработные или активные на рынке труда.
Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)
Согласно разработанному правительством алгоритму, получить дополнительную помощь на оплату жилья можно в августе и сентябре. Это зависит от сроков оплаты, прописанных в договоре аренды.
Важно иметь подтверждение о суммах, которые оплачиваются за аренду жилья.
Фото: Временное размещение украинских беженцев в Чехии (gettyimages.com)
Единовременная неотложная помощь (MOP) определяется с учетом доходов, имущественных и социальных условий домохозяйства.
Заявку на получение этой выплаты можно получить в отделении Управления занятости по месту фактического проживания или в электронном виде. Необходимую информацию можно найти по ссылке.
Вместе с заявлением следует подать:
Шаблоны заявлений можно скачать по ссылке.
Напомним, мы писали, как украинские беженцы интегрировались в Чехии и какие доходы приносят чешскому государству.
Также мы рассказывали, как украинским беженцам в Чехии получить разрешение на долгосрочное пребывание. Среди условий – независимость от получения гуманитарной помощи.
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