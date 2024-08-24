Новые правила. Как украинцам получить помощь на аренду жилья в Чехии

Государство поможет оплатить аренду жилья

Украинским беженцам советуют определиться с жильем, где они будут проживать с 1 сентября. Необходимо подписать договор аренды нового жилья или документ об оплате текущего места проживания. От условий аренды будут зависеть дальнейшие шаги.

Если беженцам не хватает средств на оплату жилья, то гуманитарная помощь от государства может быть увеличена на сумму стоимости арендной платы.

С 1 августа беженцам увеличили выплаты – до 6000 крон в месяц для уязвимых лиц и 4000 крон в месяц – для остальных украинцев с временной защитой, имеющих право на денежную помощь.

Уязвимыми лицами в Чехии считаются:

дети до 18 лет и студенты до 26 лет;

взрослые, которые ухаживают за детьми младше 6 лет;

беременные;

люди старше 65 лет;

лица с инвалидностью и те, кто за ними ухаживают.

Остальные беженцы должны быть зарегистрированы как безработные или активные на рынке труда.

Фото: Помощь украинским беженцам в Чехии (gettyimages.com)

Как беженцам оплачивать жилье с сентября

Согласно разработанному правительством алгоритму, получить дополнительную помощь на оплату жилья можно в августе и сентябре. Это зависит от сроков оплаты, прописанных в договоре аренды.

если за жилье за сентябрь нужно платить заранее, в августе следует подать заявление на получение пособия MOP в Центре занятости. Эти деньги нужно использовать для оплаты арендной платы за сентябрь.

если договор предусматривает оплату аренды жилья за сентябрь с сентября, ничего делать не нужно. Жилье за август еще оплачивает правительство;

если в сентябре деньги за аренду оплачены в августе с помощью MOP, в заявлении на гуманитарную помощь за сентябрь следует указать, что в предыдущем месяце не было бесплатного жилья;

если за жилье за сентябрь нужно платить в сентябре, следует подать заявление на получение денежной помощи MOP в Центре занятости и использовать эти средства;

с октября за аренду жилья нужно будет платить с повышенной гуманитарной помощи. Для этого следует продолжать в заявлении указывать, что в предыдущем месяце не были обеспечены бесплатным жильем.

Важно иметь подтверждение о суммах, которые оплачиваются за аренду жилья.

Фото: Временное размещение украинских беженцев в Чехии (gettyimages.com)

Как подать заявление на получение помощи от MOP

Единовременная неотложная помощь (MOP) определяется с учетом доходов, имущественных и социальных условий домохозяйства.

Заявку на получение этой выплаты можно получить в отделении Управления занятости по месту фактического проживания или в электронном виде. Необходимую информацию можно найти по ссылке.

Вместе с заявлением следует подать:

документы о размере дохода всех членов домохозяйства;

заявление об общем социальном и финансовом состоянии всех лиц, которые совместно оцениваются;

информация о сумме расходов на жилье, которую нужно уплатить за аренду.

Шаблоны заявлений можно скачать по ссылке.