Нові правила на фоні євроінтеграції вимагатимуть від бізнесу зміни підходів у роботі: названі ризики

Вона пояснила, що для України відновлення і євроінтеграція - процеси тісно взаємоповʼязані. Остання - надважливий і логічний процес становлення України як сучасної європейської країни, але бізнесу для цього потрібно буде перебудовувати свої бізнес-процеси згідно з появою нових правил і стандартів.

"Деяким доведеться переналаштовувати більшість бізнес-процесів, тому не всі зможуть залишитись через неможливість виконувати ті стандарти і правила, за якими підприємництво працює в ЄС. Відповідно, у цьому моменті надважливо нам як представникам влади бути у більш тісному діалозі з представниками нашого бізнесу, щоб розуміти, де ми можемо допомогти у моменті переналаштування для них - де бізнес зможе показати свої точки болю. Тоді нам буде простіше і ефективніше проходити євроінтеграційні процеси і не втратити частину бізнесу", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що 17 жовтня комітет передав уряду звіт за підсумками публічних консультацій на тему створення законодавчої рамки “Про основні засади відновлення”, у яких взяли участь близько 1000 учасників. Важливим у контексті бізнесу стало їх бачення щодо напрямків відновлення України. Так, представники громад зазначили, що для них основним принципом є людиноцентричність, пояснила Шуляк. Натомість, бізнес наголошував на важливості появи чітких правил роботи.

"Бізнес каже - дайте нам правила для роботи, зменшіть рівень бюрократії, який подекуди ще дуже високий, потрібно менше регуляцій. І все дасть нам можливість працювати, відтак це сприятиме економічному зростанню України. В той же час, економічне зростання неможливе без зростання її людського капіталу. Це теж потрібно обовʼязково враховувати", - розповіла парламентарка.

За її словами, у напрямку дерегуляції в Україні вже відбулись значні кроки. Зокрема, це стало можливим завдяки переведенню багатьох державних послуг у електронний формат, що дозволяє уникати контакти з чиновниками, який є одним з інструментів корупції в країні.

"Це все допомагає бізнесу розвиватися, але нам всім дуже часто не вистачає зворотного зв'язку від бізнесу по, зокрема, вузьким спеціалізованим дозволам, чи галузевим регуляційним речам, які потрібно змінити, щоб бізнесу було набагато простіше", - резюмувала Олена Шуляк.