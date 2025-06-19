Нові правила для дистанційки: що зміниться в школах з 1 вересня 2025 року

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до правил організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. Нововведення мають забезпечити доступ до якісної освіти дітям незалежно від місця перебування - в Україні, на окупованих територіях чи за кордоном.

Оновлення стосуються наповненості онлайн-класів, роботи шкіл без усіх паралелей, українознавчого компонента для дітей за кордоном і педагогічного патронажу на тимчасово окупованих територіях.

Нові правила набудуть чинності з 1 вересня 2025 року після реєстрації в Мін'юсті. Вони є частиною ініціативи "Школа офлайн", яка покликана забезпечити доступ до якісної освіти незалежно від місця перебування дитини.

Основні зміни

Дистанційні класи формуватимуться від 20 учнів. У селах, прифронтових і тимчасово окупованих територіях - мінімум 10, в інших містах - 15. Дистанційне навчання дозволене навіть без повного складу класів за паралелями. Наприклад, у школі є дистанційні 1-6, 8-11 класи - 7 класу може не бути.

Окремі дистанційні класи передбачені для навчання за українознавчим компонентом для дітей за кордоном.

Педагогічний патронаж дозволить навчати дітей на ТОТ індивідуально, навіть якщо школа не має жодного відкритого класу.

Діти в зонах бойових дій можуть продовжити дистанційне навчання у своїй школі без переведення.

Пріоритет - очне навчання, якщо в школі є укриття і безпечні умови.

Також МОН впроваджує кадровий резерв для вчителів у прифронтових і прикордонних областях. Освітяни зможуть проходити навчання та зберігати середню зарплату, навіть якщо тимчасово залишаться без навантаження.

Міністерство вже почало комунікацію змін, щоб школи, громади та освітяни мали час підготуватися до нового навчального року.