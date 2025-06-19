Новые правила для дистанционки: что изменится в школах с 1 сентября 2025 года

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в правила организации дистанционного обучения в условиях военного положения. Нововведения должны обеспечить доступ к качественному образованию детям независимо от места пребывания - в Украине, на оккупированных территориях или за рубежом.

Обновления касаются наполненности онлайн-классов, работы школ без всех параллелей, украиноведческого компонента для детей за рубежом и педагогического патронажа на временно оккупированных территориях.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года после регистрации в Минюсте. Они являются частью инициативы "Школа офлайн", которая призвана обеспечить доступ к качественному образованию независимо от места пребывания ребенка.

Основные изменения

Дистанционные классы будут формироваться от 20 учеников. В селах, прифронтовых и временно оккупированных территориях - минимум 10, в других городах - 15. Дистанционное обучение разрешено даже без полного состава классов по параллелям. Например, в школе есть дистанционные 1-6, 8-11 классы - 7 класса может не быть.

Отдельные дистанционные классы предусмотрены для обучения по украиноведческому компоненту для детей за рубежом.

Педагогический патронаж позволит обучать детей на ВОТ индивидуально, даже если школа не имеет ни одного открытого класса.

Дети в зонах боевых действий могут продолжить дистанционное обучение в своей школе без перевода.

Приоритет - очное обучение, если в школе есть укрытие и безопасные условия.

Также МОН внедряет кадровый резерв для учителей в прифронтовых и приграничных областях. Педагоги смогут проходить обучение и сохранять среднюю зарплату, даже если временно останутся без нагрузки.

Министерство уже начало коммуникацию изменений, чтобы школы, общины и педагоги имели время подготовиться к новому учебному году.