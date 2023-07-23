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"Нові потрясіння серед еліти". Британія відреагувала на чистки в армії РФ

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Лондон, Неділя 23 липня 2023 15:04
"Нові потрясіння серед еліти". Британія відреагувала на чистки в армії РФ Фото: російський генерал Сергій Суровікін (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Чистки у російській армії стали новим потрясінням для військової еліти РФ. Суперечки між російським командуванням загострюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Погіршення стосунків у Збройних силах Росії є різкішим, ніж будь-коли. Російські генерали та старші офіцери були звільнені, відсторонені або пропали безвісти", - йдеться у повідомленні.

Міноборони Британії нагадало про відсторонення генерала Івана Попова та генерал-майора Володимира Селіверстова, які різко розкритикували міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Також досі невідома доля "Генерала Армагедона" Сергія Суровікіна. Він зник наприкінці червня, після невдалого бунту бойовиків ПВК "Вагнера".

Всього, за даними Міноборони Британії, у Росії відсторонили 15 офіцерів.

Чистки в армії РФ

Варто зазначити, що після невдалого заколоту "вагнерівців" Міноборони РФ почало чистки серед російських воєначальників. З посад звільняють та відстороняють генералів і офіцерів не лояльних до путінського режиму.

Так, після бунту раптово зник генерал Сергій Суровікін. За даними російських та західних ЗМІ, його утримують у Москві та допитують через те, що він нібито знав плани Пригожина.

Також глава Міноборони РФ Шойгу звільнив генерала Івана Попова. Він звинуватив Міноборони у "обезголовленні армії".

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