ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Новые потрясения среди элиты". Британия отреагировала на чистки в армии РФ

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 23 июля 2023 15:04
"Новые потрясения среди элиты". Британия отреагировала на чистки в армии РФ Фото: российский генерал Сергей Суровикин (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Чистки в российской армии стали новым потрясением для военной элиты РФ. Споры между российским командованием обостряются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Ухудшение отношений в Вооруженных силах России резче, чем когда-либо. Российские генералы и старшие офицеры были уволены, отстранены или пропали без вести", - говорится в сообщении.

Минобороны Британии напомнило об отстранении генерала Ивана Попова и генерал-майора Владимира Селиверстова, подвергших резкой критике министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также до сих пор неизвестна судьба "Генерала Армагеддона" Сергея Суровикина. Он исчез в конце июня, после неудачного бунта боевиков ЧВК "Вагнера".

Всего, по данным Минобороны Британии, в России было отстранено 15 офицеров.

Чистки в армии РФ

Следует отметить, что после неудачного мятежа "вагнеровцев" Минобороны РФ начало чистку среди российских военачальников. С должностей освобождают и отстраняют генералов и офицеров, не лояльных к путинскому режиму.

Так, после бунта внезапно исчез генерал Сергей Суровикин. По данным российских и западных СМИ, его удержат в Москве и допрашивают из-за того, что он знал планы Пригожина.

Также глава Минобороны РФ Шойгу уволил генерала Ивана Попова. Он обвинил Минобороны в "обезглавлении армии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Российская Федерация
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста