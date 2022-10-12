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Нові понтони росіян у Херсонській області перебувають під вогневим контролем ЗСУ, - Хлань

Ілюстративне фото: нові понтони росіян у Херсонській області перебувають під вогневим контролем ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України тримають під вогневим контролем дві понтонні переправи росіян через річку Інгулець, які окупанти звели днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Херсонської облради Сергія Хланя під час брифінгу.

"Ті дві альтернативні переправи, які були зведені росіянами, це переправи в районі Дар'ївки, в районі річки Інгулець. Ця річка ділить правий берег Херсонської області на дві частини: одна - це саме цей північний напрямок, Бериславський, де зараз відбуваються контрнаступальні дії, друга частина правобережжя - це сам Херсон та Миколаївський напрямок”, - розповів Хлань.

За його словами, за допомогою цих переправ у районі села Дар'ївка росіяни можуть перекидати техніку, яку вони намагаються переправляти через Нову Каховку та дамбу Каховської ГЕС, посилюючи оборону Миколаївського напрямку чи навпаки - зміцнюючи Бериславський.

Також депутат зазначив, що росіяни вже збудували тимчасові переправи через шлюз Каховської ГЕС та неподалік Нової Каховки.

"Але хоч би як намагався окупант облаштовувати ці альтернативні переправи, вони все одно перебувають під стійким вогневим контролем наших ЗСУ і в момент перекидання зброї, як завжди, ворог отримує привіт від нашої артилерії", - наголосив Хлань.

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, стало відомо, що російські військові збудували дві понтонні переправи в районі села Дар'ївка Херсонської області для перекидання живої сили та боєприпасів через Інгулець. З'явилися супутникові знімки.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України