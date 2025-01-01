Нові податки для ФОПів у 2025 році: що зміниться і хто заплатить більше

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У 2025 році для ФОПів повертається обов'язкова сплата ЄСВ, яку з весни 2022 зробили добровільною. Сплата єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд з січня вже не буде добровільною, навіть за відсутності фактичного доходу ЄСВ доведеться перерахувати державі.

Це схоже на повторення ситуації кількарічної давнини, коли сплата єдиного соцвнеску також була добровільною, якщо в підприємця не було доходу. Багато людей тоді тримали ФОПи та не закривали їх, оскільки не потрібно було нічого сплачувати. Але з 2017 року ЄСВ почало знову нараховуватися, навіть при відсутності доходу у ФОПа.

Як зростуть податки у новому році

У 2025 році податки для фізичних осіб-підприємців зростуть на декілька тисяч гривень. До прикладу, хоч для ФОПів на першій групі єдиного податку сума сплати залишиться на тому ж рівні (302,80 гривень), до цього додається обов’язкова сплата ЄСВ та військового збору.

ФОПи на I групі у 2024 році:

єдиний податок 302,80 гривень (обов'язкова сплата);

ЄСВ 1760 гривень (добровільна сплата).

ФОПи на I групі у 2025 році:

єдиний податок 302,80 грн (обов'язкова сплата);

ЄСВ 1760 грн (обов'язкова сплата);

військовий збір 800 грн (обов'язкова сплата).

Щомісячне податкове навантаження для ФОПів на першій групі зросте на 2560 гривень. За квартал ця сума складе 7680 гривень, а щорічно – 30 720 гривень.

ФОПи на II групі у 2024 році:

єдиний податок 1420 грн (обов'язкова сплата);

ЄСВ 1760 грн (добровільна сплата).

ФОПи на II групі у 2025 році:

єдиний податок 1600 грн (обов'язкова сплата);

ЄСВ 1760 грн (обов'язкова сплата);

військовий збір 800 грн (обов'язкова сплата).

Разом податки складуть 4160 грн на місяць, що майже втричі більше, ніж у 2024 році. У квартальному вимірі – 12 480 гривень, за рік – 49 920 грн.

ФОПи на III групі у 2024 році::

єдиний податок – 5 або 3 відсотки плюс ПДВ від доходу (обов'язкова сплата);

ЄСВ 1760 грн (добровільна сплата).

ФОПи на III групі у 2025 році:

єдиний податок – 5 або 3 відсотків плюс ПДВ від доходу (обов'язкова сплата);

1% військовий збір від доходу (обов'язкова сплата);

1760 грн ЄСВ (обов'язкова сплата).

Крім цього, із 2025 року всім підприємцям, окрім тих, хто працює в районах ведення бойових дій, доведеться забезпечувати можливість безготівкового розрахунку (POS-термінал). Пільга для підприємців у населених пунктах із населенням менш як 5 тис. осіб більше не діятиме.Також знято мораторій на документальні планові перевірки для всіх ФОПів.

Якщо підприємець не хоче сплачувати внески чи звітувати, є два варіанти: закрити ФОП або перевести його на загальну систему оподаткування, де діє правило – за відсутності доходу сплата податків не здійснюється. Тим, хто не бажає виконувати ці зобов’язання, необхідно звернутися до податкової із заявою про припинення діяльності або зміну системи оподаткування.

Ліміти, пільги та штрафи по сплаті військового збору

Фізичні особи-підприємці (ФОПи) на спрощеній системі оподаткування І, II та IV групи мають щомісячно сплачувати військовий збір авансом в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, що встановлена на 1 січня звітного року. Оскільки ФОПи почнуть сплачувати ВЗ із 1 січня 2025 року, то ця сума становитиме для них 800 грн.

Податкова автоматичне нараховуватиме військовий збір на двадцяте число кожного місяця. Якщо ця дата припадає на вихідні, оплату потрібно здійснити до їх початку. Наприклад, ФОПи першої, другої та четвертої груп мають сплатити військовий збір із доходу за грудень до 20 січня. Оскільки цього року 20 січня припадає на неділю, крайній термін оплати переноситься на п’ятницю, 17 січня.

ФОПи на третій групі мають почати сплачувати ВЗ за підсумками першого кварталу 2025 року (до 20 квітня). Цей збір становитиме 1% від оборотних коштів. Військовий збір платитимуть і юридичні особи на третій групі спрощеної системи оподаткування.

За несвоєчасну або неповну сплату військового збору ФОПами І, II та IV групи (пізніше за 20 число місяця) накладається штраф у розмірі 50% від суми ВЗ, тобто з 1 січня нового року ця сума становитиме 400 гривень.

ФОПи першої, другої та четвертої груп звітуватимуть про військовий збір як окремий рядок у річній декларації. Подати звітність за 2025 рік їм потрібно буде лише в січні-лютому 2026 року. Натомість ФОПи третьої групи вперше подадуть декларацію та сплатять військовий збір уже у квітні-травні 2025 року за підсумками першого кварталу 2025 року. За результатами 2024 року звітність здійснюється за старими правилами, без обов’язку сплати військового збору.

Особливості сплати ЄСВ

З 2025 року підприємці зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок поквартально – у місяці, що слідує за закінченням кварталу. Звітність щодо ЄСВ подається раз на рік у вигляді Додатка 1 до річної декларації. Для підприємців II групи крайній термін подачі звіту – 3 березня 2025 року, для III групи – 10 лютого 2025 року. Також у 2025 році відновлюється обов’язкова місячна звітність щодо найманих працівників, яку потрібно подавати до 20-го числа наступного місяця, починаючи з лютого.

Пільги зі сплати ЄСВ у 2025 році залишаються для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, підприємців, які є одночасно найманими працівниками (за них внесок сплачує роботодавець), а також для ФОПів, що знаходяться на окупованих територіях або в зонах бойових дій. Крім того, звільнення від сплати ЄСВ надається підприємцям на загальній системі оподаткування, які не отримують доходу, та ФОПам, призваним до ЗСУ у зв’язку з мобілізацією на особливий період, протягом усього терміну їхньої військової служби.

У 2024 році максимальна сума місячного доходу фізичної особи для нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних заробітних плат, що дорівнює 120 тис. грн (15 × 8 тис. грн). Відповідно, максимально можливий місячний розмір ЄСВ у 2024 році складав 26,4 тис. грн, а за рік — 316 тис. грн.

З 1 січня 2025 року базу нарахування ЄСВ збільшено до 20 мінімальних заробітних плат, що становить 160 тис. грн, тобто на 40 тис. грн більше. Це означає, що максимальний місячний розмір єдиного соціального внеску зросте до 35,2 тис. грн, а в річному вимірі ФОП сплачуватиме 422 тис. грн.

Також наступного року зміняться ліміти по оборотах для ФОПів:

ФОП I – у 2024 році ліміт встановлений на рівні 1 млн 185 тис. 700 грн, а з 2025 року – 1 млн 336 тис. грн.

ФОП II – у 2024 році ліміт встановлений на рівні 5 млн 921 тис. 400 грн, а з 2025 року – 6 млн 672 тис. грн.

ФОП III – у 2024 році ліміт встановлений на рівні 8 млн 285 тис. 700 грн, а з 2025 року – 9 млн 336 тис. грн.

У разі перевищення цих лімітів підприємцем він мусить перейти на загальну систему оподаткування або змінити групу.

Невиконання обов’язку зі сплати ЄСВ буде каратися штраф у розмірі 20% від суми недоплати та нарахуванням пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Також при несплаті єдиного соціального внеску не буде нараховуватись страховий стаж, що впливає на призначення пенсії та соціальних виплат.