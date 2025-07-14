Нові податки на добувний бізнес унеможливлять притік інвестицій, - експерт

За її словами, і учасники бізнесу, і стейкхолдери з боку держави, вбачають в цьому величезний ризик для розвитку галузі, з 2019 року ми почали змінювати правила, до нас почали приглядатися навіть непрофільні інвестори.

"Але це довготриваюча історія, капіталоємна, і вона на роки. Нові податки просто зривають домовленості з Європейським Союзом. Ми недоотримаємо кошти по Ukraine Facility Plan - адже ні європейці, ні американці, чесно кажучи, не зрозуміють, чому за 3 тисячі гривень боргу можуть просто забрати ліцензію на родовище, у яке ти проінвестував", - зауважила Оринчак.

Вона підкреслила, що отримання першого доходу від розробки родовища може відбутися аж через 10-15 років. Тож якщо за 3 тисячі боргу держава буде анулювати спецдозвіл, то це фактично може призвести до рейдерства.

"Днями пройшла Recovery Conference в Римі (Конференція по відновленню України – Ред.), ми там закладаємо нове підґрунтя для розвитку інвестицій. Але якщо ми дамо поштовх таким змінам до закону, ніяких інвестицій ми не отримаємо, ніхто сюди й дивитися не буде", - резюмувала Оринчак.