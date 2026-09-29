Нові перехоплювачі реактивних дронів уже використовують на практиці, - Клименко

"Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці", - написав Клименко.

Разом із виробниками, за його словами, працюють над підвищенням ефективності перехоплювачів і переходом до масового виробництва.

Під час останньої Ставки Верховного Головнокомандувача докладно опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва і постачання українських засобів проти швидкісних повітряних загроз. Також визначили перші кроки для масштабування.

Скільки тривог було у Києві

Столиця вже місяць майже безперервно перебуває під атаками російських реактивних дронів. Від 27 серпня у Києві зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година - це понад 10 діб.

"Росія нарощує повітряні атаки. Наш виклик - нарощувати можливості протидії", - написав секретар РНБО.

За його словами, це новий виклик для української ППО. Для відповіді потрібні швидкі технічні рішення і масове виробництво засобів перехоплення.

Що робить РНБО

У РНБО координують роботу державних органів, військових і виробників - від технічних рішень до виробництва і постачання.

"Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога", - наголосив Клименко.

Паралельно з міжнародними партнерами працюють над новими пакетами для ППО і шукають додаткові рішення для протидії повітряним загрозам. Окремий напрям - санкційний тиск, який має обмежувати можливості Росії виробляти нові засоби терору.

Клименко подякував українським виробникам, які щодня працюють над цими рішеннями, і всім захисникам українського неба.

"Працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо засобів для ефективного захисту людей та інфраструктури", - додав він.

Нагадаємо, що 28 вересня міністр оборони України Євгеній Хмара на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав профінансувати перехоплювачі для реактивних шахедів.