Новые перехватчики реактивных дронов уже используются на практике, - Клименко

Украина испытывает собственные перехватчики реактивных дронов, часть боевых групп уже пользуется ими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игоря Клименко.
"Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике", - написал Клименко.
Вместе с производителями, по его словам, работают над повышением эффективности перехватчиков и переходом к массовому производству.
В последней Ставке Верховного Главнокомандующего подробно проработали вопросы разработки, испытаний, производства и поставки украинских средств против скоростных воздушных угроз. Также определили первые шаги по масштабированию.
Столица уже месяц почти непрерывно находится под атаками российских реактивных дронов. С 27 августа в Киеве зафиксировали 235 воздушных тревог общей продолжительностью 261 час - это более 10 суток.
"Россия наращивает воздушные атаки. Наш вызов - наращивать возможности противодействия", - написал секретарь СНБО.
По его словам, это новый вызов для украинского ПВО. Для ответа требуются быстрые технические решения и массовое производство средств перехвата.
В СНБО координируют работу государственных органов, военных и производителей - от технических решений до производства и снабжения.
"Важно оперативно решать проблемные вопросы, наращивать возможности и постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями врага", - подчеркнул Клименко.
Параллельно с международными партнерами работают над новыми пакетами ПВО и ищут дополнительные решения для противодействия воздушным угрозам. Отдельное направление - санкционное давление, которое должно ограничивать возможности России производить новые средства террора.
Клименко поблагодарил украинских производителей, которые ежедневно работают над этими решениями, и всех защитников украинского неба.
"Работаем над тем, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной защиты людей и инфраструктуры", - добавил он.
Напомним, что 28 сентября министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании Совета ЕС по иностранным делам призвал профинансировать перехватчики для реактивных шахедов.
По его словам, средства нужны уже этой осенью, чтобы производители успели закупить комплектующие и изготовить дроны.
Тем временем операторы Отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины впервые сбили реактивную "Герань-4" дроном-перехватчиком "Генерал Черешня Bullet".
По данным ГУР, эта "Герань" обладает турбореактивным двигателем и способна развивать скорость до 500 км/ч.