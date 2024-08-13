У Харківській області змінили час комендантської години для 200 населених пунктів

Для 201 населеного пункту Харківщини ввели подовжену комендантську годину. Вона діятиме щодня з 17:00 до 09:00.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар голови Харківської ОДА Олега Синєгубова у телемарафоні "Єдині новини".

Синєгубов заявив, що рішення прийнято з метою забезпечення ефективної роботи Сил оборони та гарантії безпеки цивільного населення, оскільки проживання на цих прифронтових прикордонних територіях є вкрай небезпечним.

Подовжена комендантська година діятиме в 11 населених пунктах Ізюмського району, 37 н.п. Чугуївського району, 41 н.п. Харківського, 42 н.п. Богодухівського та 73 н.п. Куп‘янського районів.

Голова Харківської ОДА закликає мешканців Харківщини евакуюватись у безпечні місця, адже ворог продовжує активно бити по прикордонню. Він повідомив, що з 10 травня з Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів було евакуйовано майже 14 тисяч людей, серед яких близько тисячі дітей. Лише за минулу добу з небезпечних територій вдалося евакуювати 46 дорослих та 9 дітей.