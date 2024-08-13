В Харьковской области сменили время комендантского часа для 200 населенных пунктов

Для 201 населенного пункта Харьковской области ввели усиленный комендантский час. Он будет действовать ежедневно с 17:00 до 09:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в телемарафоне "Единые новости".

Глава Харьковской ОГА призывает жителей Харьковской области эвакуироваться в безопасные места, ведь враг продолжает активно бить по приграничной территории. Он сообщил, что с 10 мая из Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов было эвакуировано около 14 тысяч человек, среди которых около тысячи детей. Только за минувшие сутки с опасных территорий удалось эвакуировать 46 взрослых и 9 детей.

Усиленный комендантский час будет действовать в 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 н.п. Чугуевского района, 41 н.п. Харьковского, 42 н.п. Богодуховского и 73 н.п. Купянского районов.

Синегубов заявил, что решение принято с целью обеспечения эффективной работы Сил обороны и гарантии безопасности гражданского населения, поскольку проживание на этих прифронтовых приграничных территориях крайне опасно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области из-за активизации боевых действий и увеличения активности российских ДРГ ввели ограничения на передвижение в двадцатикилометровой зоне вблизи границы.

Кроме того, сообщалось, что из-за ситуации в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей. Как отмечают в Минреинтеграции, эвакуация проводится бесплатно.

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