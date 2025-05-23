Нові можливості для ЗСУ. Україна і Швеція обговорили модернізацію авіації: що відомо

Україна та Швеція обговорили зміцнення авіаційної складової ЗСУ. Було розглянуто питання модернізації наявних літаків і потенційне постачання нових платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Заступник міністра оборони з питань розвитку авіації Олександр Козенко провів зустріч зі шведською делегацією, яку очолив директор відділу у справах України компанії SAAB Томас Лінден.

Переговори були присвячені зміцненню авіаційних спроможностей Збройних сил України.

Під час зустрічі Козенко подякував шведській стороні за непохитну підтримку України у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

Під час обговорення сторони зосередилися на кількох ключових напрямках:

модернізації наявного парку радянських літаків з використанням сучасної авіоніки, в тому числі шведського виробництва.

можливостях для співпраці між українським та шведським оборонно-промисловим комплексом у контексті реалізації цього проєкту

оснащенні українських літаків сучасними радарами, засобами захисту і радіоелектронної протидії.

"Українсько-шведська співпраця за цим напрямком буде взаємовигідною, адже українська сторона зможе отримати посилення спроможності своїх літаків, а шведська сторона в подальшому ознайомитись з висновками, зробленими на основі бойового досвіду їхнього застосування", - зазначив Олександр Козенко.

Також сторони порушили питання передачі Україні та подальшого забезпечення літаків виробництва компанії SAAB.

Учасники зустрічі обговорили не лише чинні домовленості, а й подальші дії у разі позитивного політичного рішення щодо передачі нових типів авіаційних платформ, вироблених у Швеції.

"Сторони домовились продовжити активні консультації та контакти щодо досягнутих в ході зустрічі домовленостей", - додали в міністерстві.