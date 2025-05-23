Новые возможности для ВСУ. Украина и Швеция обсудили модернизацию авиации: что известно

Украина и Швеция обсудили укрепление авиационной составляющей ВСУ. Были рассмотрены вопросы модернизации имеющихся самолетов и потенциальные поставки новых платформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Заместитель министра обороны по вопросам развития авиации Александр Козенко провел встречу со шведской делегацией, которую возглавил директор отдела по делам Украины компании SAAB Томас Линден.

Переговоры были посвящены укреплению авиационных возможностей Вооруженных сил Украины.

Во время встречи Козенко поблагодарил шведскую сторону за непоколебимую поддержку Украины в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

При обсуждении стороны сосредоточились на нескольких ключевых направлениях:

модернизации имеющегося парка советских самолетов с использованием современной авионики, в том числе шведского производства.

возможностях для сотрудничества между украинским и шведским оборонно-промышленным комплексом в контексте реализации этого проекта

оснащении украинских самолетов современными радарами, средствами защиты и радиоэлектронного противодействия.

"Украинско-шведское сотрудничество по этому направлению будет взаимовыгодным, ведь украинская сторона сможет получить усиление способности своих самолетов, а шведская сторона в дальнейшем ознакомиться с выводами, сделанными на основе боевого опыта их применения", - отметил Александр Козенко.

Также стороны подняли вопрос передачи Украине и дальнейшего обеспечения самолетов производства компании SAAB.

Участники встречи обсудили не только действующие договоренности, но и дальнейшие действия в случае положительного политического решения о передаче новых типов авиационных платформ, произведенных в Швеции.

"Стороны договорились продолжить активные консультации и контакты по достигнутым в ходе встречи договоренностям", - добавили в министерстве.