Нові можливості для освіти українських учнів у Польщі: у МОН розповіли деталі

Там також зазначили, що у Варшаві відбулася польсько-українська зустріч, на якій обговорили кроки для покращення освітніх умов для українських дітей у Польщі.

Саме під час зустрічі були визначені пріоритетні напрямки співпраці:

Українські освітні організації.

Наразі відбувається активна робота для створення суботніх і недільних шкіл у Польщі, де українські діти зможуть вивчати українознавчі предмети.

Важливим у цьому процесі є залучення міжнародних донорів та підтримка польського уряду.

Вивчення української мови у польських школах.

Польські школи можуть вводити українську як другу іноземну мову, за умови наявності запитів від батьків і відповідного кадрового забезпечення.

Міжкультурні асистенти та кваліфікація вчителів.

Завдяки гранту в розмірі $125 млн від ЄС, Польща фінансуватиме міжкультурних асистентів і підвищення кваліфікації педагогів для роботи з українськими учнями.

Іспити з української мови.

З 2026 року Польща планує забезпечити можливість складання дисципліни "Українська мова" як випускного іспиту.

Зі свого боку, як зазначили у МОН, Україна готова підтримувати статус шкіл з польською мовою навчання в Україні та інформувати громадян про виконання навчальних обов’язків у Польщі.

"Вдячні Польщі за підтримку та готовність продовжувати діалог!" - підкреслили у МОН.