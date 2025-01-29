Нові ліміти на перекази з картки на картку: які обмеження готують українцям з 1 лютого

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Чому банки вводять обмеження

У грудні 2024 низка великих банків України та асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

У документі йдеться про запровадження лімітів на перекази грошей, класифікацію клієнтів за групами ризику, перевірки ФОПів тощо. Проте нововведення стосуватимуться лише тих користувачів банківських послуг, які не можуть підтвердити законність своїх доходів.

НБУ та підписанти Меморандуму пояснюють, що метою цієї ініціативи є:

зменшення тіньового сектору економіки;

боротьба з шахрайськими фінансовими схемами, зокрема, використання "дропів" (клієнти, які за винагороду надають доступ до своїх карток чи рахунків для сумнівних операцій);

приведення українського банківського сектору до єдиних стандартів та вимог законодавства ЄС.

Станом на 27 січня 2025, до Меморандуму приєдналося 44 банки та 2 платіжні системи (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Універсал Банк, Сенс Банк, системи платежів NovaPay, RozetkaPay та ін.).

Ліміти з 1 лютого: які перекази, суми та інші нововведення

З жовтня минулого року для українців встановлено ліміт НБУ на перекази грошей фізичних осіб із карти на карту (Р2Р) у 150 тис. грн на місяць.

За Меморандумом, з 1 лютого 2025 діятимуть обмеження не лише на Р2Р-перекази, а також на вихідні перекази за реквізитами IBAN в національній та іноземній валютах.

Їх вводять для клієнтів без підтверджених доходів, залежно від того, до якої з груп ризику ті належать:

клієнти "високої" групи ризику - ліміт 50 тис. грн на місяць;

на місяць; клієнти "середньої та "низької" груп ризику - ліміт 150 тис. грн на місяць (з 1 червня - 100 тис. грн).

При цьому Меморандум не дає визначення ступеня "ризиковості". Кожен банк застосовуватиме власні критерії оцінки під час відкриття рахунку та в процесі подальшого обслуговування клієнта.

Водночас у документі прописано, що для клієнтів групи "високої" групи ризику мають застосовуватись посилені заходи перевірки у кожному конкретному випадку. Клієнтів "низької" та "середньої" груп ризику перевірятимуть за спрощеною процедурою.

Фото: банки встановлюють три "групи ризику" для клієнтів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також банки введуть обмеження на кількість рахунків (кредитні, депозитні та рахунки для виплат за держпрограмами не враховуються). У клієнта без підтверджених джерел доходів може бути не більше 3 рахунків в одній валюті.

Фінансові установи поглиблено вивчатимуть бізнес-діяльність новостворених ФОПів (до 6 місяців) 1 групи оподаткування та проводитимуть моніторинг операцій за рахунком відповідно до суми середньомісячного доходу. ФОПів на загальній чи спрощеній системи 2-3 груп перевірятимуть за власними критеріями ризик-орієнтованого підходу.

Банки здійснюватимуть цілодобовий моніторинг платіжних операцій з особливою увагою до операцій у нічний час (з 24:00 до 06:00) для виявлення випадків нехарактерної фінансової поведінки та протидії шахрайським схемам.

Для кого лімітів не буде

Обмеження на перекази не торкнуться клієнтів банків із підтвердженими доходами (зарплатних клієнтів та інших), а також волонтерів, чия діяльність підтверджена документально (відповідно до постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період воєнного стану).

Ліміти не застосовуватимуться до операцій з переказу коштів між двома рахунками, які клієнт відкрив в одному банку.

Як пояснив керівник НБУ Андрій Пишний, банківські обмеження стосуватимуться не більше 1% клієнтської бази. Це виключно ті клієнти, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів", - зазначив Пишний.

Фото: лімітів не буде для зарплатних клієнтів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очільник Нацбанку додав, що успішна реалізація Меморандуму може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на P2P-перекази, який був запроваджений у жовтні 2024 на пів року.

Документи для підтвердження доходів

Нововведення з 1 лютого не передбачають необхідності оновлення даних про доходи клієнтів банків.

"Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку", - пояснював Андрій Пишний.

Якщо ж клієнт хоче здійснити операцію, яка перевищує встановлений ліміт, потрібно надати документальне підтвердження походження коштів.

Це можуть бути сформовані в електронному вигляді довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності.

При підготовці матеріалу використовувалися: текст Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, публікації Асоціації українських банків, допис голови НБУ Андрія Пишного в Facebook.