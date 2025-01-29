Новые лимиты на переводы с карты на карту: какие ограничения готовят украинцам с 1 февраля

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Почему банки вводят ограничения

Лимиты с 1 февраля: какие переводы, суммы и другие нововведения

Для кого лимитов не будет

Документы для подтверждения доходов

Почему банки вводят ограничения

В декабре 2024 ряд крупных банков Украины и ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

В документе говорится о введении лимитов на переводы денег, классификации клиентов по группам риска, проверках ФЛП и т.д. Однако нововведения касаются только тех пользователей банковских услуг, которые не могут подтвердить законность своих доходов.

НБУ и подписанты Меморандума объясняют, что целью этой инициативы является:

уменьшение теневого сектора экономики;

борьба с мошенническими финансовыми схемами, в частности, использование "дропов" (клиенты, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим картам или счетам для сомнительных операций);

приведение украинского банковского сектора к единым стандартам и требованиям законодательства ЕС.

По состоянию на 27 января 2025, к Меморандуму присоединились 44 банка и 2 платежных системы (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ, Универсал Банк, Сенс Банк, системы платежей NovaPay, RozetkaPay и др.).

Лимиты с 1 февраля: какие переводы, суммы и другие нововведения

С октября прошлого года для украинцев установлен лимит НБУ на переводы денег физических лиц с карты на карту (Р2Р) на 150 тыс. грн в месяц.

Согласно Меморандуму, с 1 февраля 2025 будут действовать ограничения не только на Р2Р-переводы, а также на исходящие переводы по реквизитам IBAN в национальной и иностранной валютах.

Их вводят для клиентов без подтвержденных доходов, в зависимости от того, к какой из групп риска те относятся:

клиенты "высокой" группы риска – лимит 50 тыс. грн в месяц;

в месяц; клиенты "средней и "низкой" групп риска - лимит 150 тыс. грн в месяц (с 1 июня - 100 тыс. грн).

При этом Меморандум не дает определения степени "рискованности". Каждый банк будет применять свои критерии оценки при открытии счета и в процессе дальнейшего обслуживания клиента.

В то же время, в документе прописано, что для клиентов группы "высокой" группы риска должны применяться усиленные меры проверки в каждом конкретном случае. Клиентов "низкой" и "средней" групп риска будут проверять по упрощенной процедуре.

Фото: банки устанавливают три "группы риска" для клиентов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также банки введут ограничения на количество счетов (кредитные, депозитные и счета для выплат по госпрограммам не учитываются). У клиента без подтвержденных источников доходов может быть не больше 3 счетов в одной валюте.

Финансовые учреждения будут углубленно изучать бизнес-деятельность новообразованных ФЛП (до 6 месяцев) 1 группы налогообложения и проводить мониторинг операций по счету в соответствии с суммой среднемесячного дохода. ФЛП на общей или упрощенной системе 2-3 групп будут проверять по собственным критериям риск-ориентированного подхода.

Банки будут осуществлять круглосуточный мониторинг платежных операций с особым вниманием к операциям в ночное время (с 24:00 до 06:00) для выявления случаев нехарактерного финансового поведения и противодействия мошенническим схемам.

Для кого лимитов не будет

Ограничения на переводы не коснутся клиентов банков с подтвержденными доходами (зарплатных клиентов и других), а также волонтеров, чья деятельность подтверждена документально (в соответствии с постановлением НБУ №18 от 24.02.2022 "О работе банковской системы в период военного положения").

Лимиты не будут применяться к операциям по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке.

Как пояснил руководитель НБУ Андрей Пышный, банковские ограничения будут касаться не более 1% клиентской базы. Это исключительно те клиенты, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенные как "высокорисковые".

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", - отметил Пышный.

Фото: лимитов не будет для зарплатных клиентов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава Нацбанка добавил, что успешная реализация Меморандума может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на P2P-переводы, который был введен в октябре 2024 на полгода.

Документы для подтверждения доходов

Нововведения с 1 февраля не предполагают необходимости обновления данных о доходах клиентов банков.

"Никаких требований по дополнительной идентификации Меморандум не содержит, ведь она состоялась при открытии счета", - объяснял Андрей Пышный.

Если же клиент хочет совершить операцию, превышающую установленный лимит, нужно предоставить документальное подтверждение происхождения средств.

Это могут быть сформированные в электронном виде справки ОК5 и ОК7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности.

При подготовке материала использовались: текст Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, публикации Ассоциации украинских банков, сообщение главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.