Нові ліміти на переказ грошей, повторна ВЛК і техогляд авто: що зміниться з 1 червня

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Як зміняться ліміти на банківські перекази?

Хто має повторно пройти ВЛК та до якого терміну?

Кому потрібно продовжити строк інвалідності в червні?

Що відомо про нові правила техогляду авто і кого вони торкнуться?

Які нові можливості з'являться в "Дії"?

Нові ліміти на банківські перекази

З 1 червня 2025 українські банки знизять максимальну суму переказів між рахунками фізичних осіб по Україні. Це стосується не лише карткових переказів (P2P), а й платежів за реквізитами IBAN.

Якщо з 1 лютого 2025 року ліміт для клієнтів "середнього" та "низького" рівня ризику становив 150 тис. грн, то з 1 червня він буде знижений до 100 тис. грн на місяць.

Для клієнтів "високого" рівня ризику ліміт залишається незмінним – 50 тис. грн на місяць.

У випадку, коли клієнту потрібно буде здійснити перекази на суму, що перевищує встановлений ліміт, банк вимагатиме надати документи, що підтверджують джерело доходу або участь у волонтерській діяльності.

До таких документів належать довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів та підтверджені доходи членів сімей.

Варто зазначити, що обмеження не поширюються на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб.

Фото: нові ліміти не діятимуть на зняття готівки (GettyImages)

ВЛК для "обмежено придатних": останні дні на переогляд

Військовозобов'язані громадяни України, які до 4 травня 2024 року мали статус "обмежено придатного" до військової служби, зобов'язані пройти повторний медичний огляд Військово-лікарською комісією (ВЛК). Граничний термін – 5 червня 2025.

Направлення на ВЛК можна отримати особисто в ТЦК та СП за місцем реєстрації або онлайн через електронний кабінет у додатку "Резерв+". При собі необхідно мати паспорт, військово-облікові документи та медичні довідки, що підтверджують стан здоров'я.

Після проходження ВЛК громадянин отримає один із таких висновків:

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатний до військової служби з переоглядом (через 6-12 місяців);

тимчасово непридатний (особа, що потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків);

придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний.

Що буде, якщо не пройти ВЛК до 5 червня

За порушення правил військового обліку на порушників чекає адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

ТЦК та СП подаватимуть відповідні звернення до Національної поліції, а поліцейські будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення таких військовозобов'язаних до ТЦК та СП.

Фото: термін проходження ВЛК для обмежено придатних спливає (GettyImages)

Нагадаємо, статус "обмежено придатний" до військової служби в Україні було скасовано минулого року для спрощення системи військового обліку.

За законом, спочатку такі громадяни повинні були пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025. Проте через значну кількість осіб, які не встигли пройти медогляд, термін було продовжено до 5 червня.

Перегляд статусу інвалідності після реформи МСЕК

З 1 січня 2025 в Україні відбулася реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Комісії припинили свою діяльність, а їхні функції перейняли експертні команди з оцінювання функціонального стану особи. Це нововведення було спрямоване на спрощення та покращення процесу встановлення інвалідності.

У зв'язку з перехідним періодом, для людей з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений після 1 січня 2025 (на період січень-червень), але які не змогли його своєчасно пройти, термін інвалідності було продовжено на 6 місяців. Це дало можливість пройти огляд до 30 червня 2025 включно.

Наприклад, якщо повторний огляд було визначено на 10 березня, то строк для проходження подовжили до 30 червня.

Щоб пройти повторний огляд, необхідно звернутися до профільного лікуючого лікаря, який сформує направлення. Його будуть проводити експертні команди вже за новими правилами.

Серед необхідних документів: паспорт, РНОКПП (за наявності), військово-обліковий документ (за наявності), медичні документи, що підтверджують діагноз, документи про раніше встановлену інвалідність, документи, що засвідчують причини інвалідності.

Техогляд авто

У травні в Україні набули чинності нові правила проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) автомобілів, а з 1 червня підвищаться тарифи на техогляд.

Вартість обов'язкового техогляду:

для легкових та вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонни зросте з 1050 грн до 1700 грн.

для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонни – з 1500 до 2300 грн;

Також подорожчають і деякі інші послуги, зокрема послуга внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) – з 300 до 500 грн.

Фото: транспортні засоби, які мають проходити ОТК (hsc.gov.ua)

За новими правилами, обов'язковою знов стане відеофіксація проведення огляду, також запроваджуються нові вимоги до складання протоколу – мають прикладатись детальні фото. Переважна частина змін стосується взаємовідносин пунктів технічного контролю з Сервісними центрами МВС, включаючи питання акредитації, обладнання та звітності.

Проте, варто зазначити, що нові правила ОТК не стосуються власників більшості легкових автомобілів та мотоциклів, які використовуються як приватний транспорт.

Докладніше про зміни щодо техогляду для автомобілістів можна дізнатися в окремому матеріалі.

"Дія": мультишеринг документів

З 1 червня 2025 в Україні запрацює новий цифровий сервіс – мультишеринг документів у "Дії". Ця функція дозволить отримувати всі електронні копії необхідних документів одночасно, без зайвих запитів, що значно спростить взаємодію між бізнесом та клієнтами.

Для того, щоб скористатися сервісом, клієнту потрібно буде натиснути кнопку або відсканувати QR-код смартфоном з "Дією", обрати документи, які потрібно надіслати, та засвідчити запит за допомогою "Дія.Підпису". Навіть якщо у клієнта немає всіх документів, система передасть доступні, а також покаже, чого бракує.

Фото: документи, якими можна поділитись в "Дії" (facebook.com/diia.gov.ua)

Послуга мультишерингу буде платною для бізнесу (банків, сервісів тощо) та безкоштовною для клієнтів (тих, хто надсилає документи). Всі технічні інструкції та інформація про тарифи доступні на сайті "Інтеграція Дії".

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації порталів НБУ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, Головного сервісного центру МВС, допис на Facebook-сторінці "Дії", текст меморандуму українських банків, постанова Кабміну №286 від 4 березня 2025.