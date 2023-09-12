Нові iPhone, AirPods і не тільки: чого чекати від осінньої презентації Apple

Зазначимо, переглянути презентацію у прямому ефірі можна на сайті компанії, а також на YouTube-каналі Apple. Початок о 20:00 за Києвом.

Нові iPhone 15

Базові моделі iPhone 15 та iPhone 15 Plus зовні майже не зміняться. Але отримають інтерактивний виріз Dynamic Island, який у попередній лінійці був у Pro-версій.

Крім того, смартфони отримають універсальний USB-C порт замість традиційного Lightning.

Базові моделі будуть оснащені торішніми процесорами Apple A16 Bionic, обсяг оперативної пам'яті становитиме ті ж 6 Гб. Також очікується, що вони отримають камери від старших моделей попередньої лінійки iPhone 14 Pro/Pro Max з роздільною здатністю 48 Мп.

Фото: злите у мережу зображення iPhone 15 (twitter.com/PacKstronaut)

Користувачам запропонують на вибір кілька кольорів: чорний, зелений, рожевий, блакитний та жовтий.

Старші iPhone 15 Pro/Pro Max отримають бічні грані, виготовлені з титану. Це дозволить знизити масу та одночасно додати міцності. Також інсайдери кажуть, що перехід між бічною та задньою частиною буде більш плавним, і смартфони не впиватимуться в руку як зараз.

Apple у Pro-версіях зробить більш тонкі рамки дисплея - по 1,5 мм з кожного боку. А порт USB-C, можливо, підтримуватиме швидкість передачі даних за стандартом Thunderbolt.

Смартфони оснастять новітніми 3-нм процесорами Apple A17 Bionic, вони працюватимуть у парі з 8 Гб оперативної пам'яті. До чіпсету додадуть модуль Apple U2, який допомагає відстежувати місцезнаходження смартфона через додаток "Локатор".

iPhone 15 Pro Max отримає перископічний модуль камери, який забезпечить шестикратний оптичний зум. А замість традиційного перемикача для відключення звуку з'явиться кнопка, що настроюється. На неї можна буде призначити включення камери або ліхтарика, швидку команду або вимкнення звуку.

AirPods Pro

Нове покоління AirPods Pro отримає зарядний кейс із роз'ємом USB-C. Також очікується, що Apple випустить оновлення для навушників, яке покращить автоматичне перемикання між пристроями.

Баазові AirPods та старші AirPods Max обзаведуться кейсами з USB-C наступного року.

Нові Apple Watch

Apple Watch Series 9 збереже дизайн та розмірну сітку попередніх поколінь: 41 та 45 мм.

Водночас планується випуск у нових кольорах. Інсайдери стверджують, що на презентації основну увагу приділять зростанню продуктивності. Імовірно завдяки новому чіпу S9 на базі Apple A15 Bionic.

Фото: рендери Apple Watch Series 9 (twitter.com/theapplehub)

Очікується оснащення Series 9 покращеними датчиками серцевого ритму та іншими сенсорами.

Що стосується топової моделі, то сьогодні представлять Apple Watch Ultra 2 (позиціонують як смарт-годинники для спортсменів і "виживальників"). Вони отримають той же розмір 49 мм і дизайн, оновлення датчиків і темніший корпус на додаток до нинішнього сірого.

Операційні системи

На презентації мають показати чергові версії операційних систем Apple, зокрема iOS 17, iPadOS 17 та macOS 14.

Бета-версія iOS 17 для смартфонів була доступна раніше. Порівняно з попередньою iOS 16 вона отримала не так багато нововведень. Серед основних "фішок" називають можливість перетворити гаджет на смарт-дисплей, а також покращену технологію зберігання паролів.

Оновлення до iOS 17 будуть підтримувати всі смартфони компанії, починаючи із серії iPhone XS, XS Max та XR.